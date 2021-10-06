"Ньюкасл" может обрести новых владельцев в течение 24 часов

Ньюкасл Сделка по приобретению "Ньюкасла" инвесторами из Саудовской Аравии может быть заключена в ближайшие 24 часа.

Ранее в среду стало известно, что власти Саудовской Аравии уладили давний конфликт с катарским телеканалом beIN Sports касательно пиратских трансляций.

По информации The Telegraph, это случилось после того, как саудиты взяли инициативу в свою руки и спросили Премьер-Лигу, что им необходимо сделать, чтобы получить согласие на покупку "Ньюкасла". За кулисами была проделана большая работа в этом направлении.

Примирение с beIN Sports, который теперь получит доступ к 40-миллионной аудитории Саудовской Аравии, означает, что потенциальному покупателю больше не нужно ждать до января, когда суд собирался поставить точку в споре Премьер-Лиги и нынешнего владельца клуба Майка Эшли.

Sky Sports ожидает, что сделка между саудитами и Эшли будет заключена "скоро", The Telegraph говорит о "нескольких днях", а The Times и вовсе утверждает, что это вопрос "ближайших 24 часов".

Поскольку за Суверенным фондом Саудовской Аравии стоит наследный принц Мохаммед бин Салман, можно говорить, что после заключения сделки "Ньюкасл" получит доступ к почти неограниченным ресурсам — потенциальный покупатель "сорок" в 10 с лишним раз богаче владельцев "Манчестер Сити".

Ожидается, что Суверенный фонд Саудовской Аравии получит контроль на 80% акций клуба с "Сент-Джеймс Парк". А владеющий "Ньюкаслом" уже 14 лет Майк Эшли уйдет в закат с 300 миллионами фунтов.

Также интересно, оставят ли новые владельцы Стива Брюса на посту главного тренера "Ньюкасла". Согласно опросу Newcastle United Supporters Trust, 95 процентов фанатов хотят, чтобы 60-летний англичанин ушел, однако это будет стоить клубу около 6 млн. фунтов.


Метки Ньюкасл, Премьер-Лига, Суверенный фонд Саудовской Аравии

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2021 23:00

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  1. gerrard08 07.10.2021 00:08 # gerrard08
    Неужели с Эшли спадет это проклятие?)

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  2. kos9k 06.10.2021 23:58 # kos9k
    Оформят Конте и потратят пол миллиарда в ТО

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  3. danny949494 06.10.2021 23:42 # danny949494
    Александр Кадышевич что-то знал)

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  4. scholes18 06.10.2021 23:39 # scholes18
    КОРОЛИ!!!

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  5. scrim 06.10.2021 23:33 # scrim
    аве новым мешкам

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  6. slash-lfc 06.10.2021 23:32 # slash-lfc
    НОВЫЕ КОРОЛИ!!!

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  7. gameboy 06.10.2021 23:30 # gameboy
    Пенсы в ахуе наверно, так и из четвёрки выпасть можно уже в этом сезоне)))

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  8. hammersmith 06.10.2021 23:29 # hammersmith
    потенциальный покупатель "сорок" в 10 с лишним раз богаче владельцев "Манчестер Сити".


    Источник: http://fapl.ru/posts/88784/

    Бомжи мочестерские

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  9. true-manc 06.10.2021 23:03 # true-manc
    шутка дня

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