"Ньюкасл" может обрести новых владельцев в течение 24 часов

Сделка по приобретению "Ньюкасла" инвесторами из Саудовской Аравии может быть заключена в ближайшие 24 часа.

Ранее в среду стало известно, что власти Саудовской Аравии уладили давний конфликт с катарским телеканалом beIN Sports касательно пиратских трансляций.



По информации The Telegraph, это случилось после того, как саудиты взяли инициативу в свою руки и спросили Премьер-Лигу, что им необходимо сделать, чтобы получить согласие на покупку "Ньюкасла". За кулисами была проделана большая работа в этом направлении.



Примирение с beIN Sports, который теперь получит доступ к 40-миллионной аудитории Саудовской Аравии, означает, что потенциальному покупателю больше не нужно ждать до января, когда суд собирался поставить точку в споре Премьер-Лиги и нынешнего владельца клуба Майка Эшли.



Sky Sports ожидает, что сделка между саудитами и Эшли будет заключена "скоро", The Telegraph говорит о "нескольких днях", а The Times и вовсе утверждает, что это вопрос "ближайших 24 часов".



Поскольку за Суверенным фондом Саудовской Аравии стоит наследный принц Мохаммед бин Салман, можно говорить, что после заключения сделки "Ньюкасл" получит доступ к почти неограниченным ресурсам — потенциальный покупатель "сорок" в 10 с лишним раз богаче владельцев "Манчестер Сити".



Ожидается, что Суверенный фонд Саудовской Аравии получит контроль на 80% акций клуба с "Сент-Джеймс Парк". А владеющий "Ньюкаслом" уже 14 лет Майк Эшли уйдет в закат с 300 миллионами фунтов.



Также интересно, оставят ли новые владельцы Стива Брюса на посту главного тренера "Ньюкасла". Согласно опросу Newcastle United Supporters Trust, 95 процентов фанатов хотят, чтобы 60-летний англичанин ушел, однако это будет стоить клубу около 6 млн. фунтов.