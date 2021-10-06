Лукаку объяснил свой стиль игры

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку заявил, что люди имеют предвзятое отношение насчет его стиля игры.

Несмотря на колоссальные успехи Лукаку в "Интере", где Ромелу забил 64 гола в 95 матчах за два года, многие до сих пор рассматривают 28-летнего бельгийца в качестве таранного и ограниченного форварда.



Однако сам Лукаку утверждает, что это ошибка, и на самом деле он умеет делать на поле все.



"Учитывая мое телосложение — а я довольно крупный парень, — каждый считает меня своего рода наконечником атак. Каждый думает, что я лишь принимаю мяч, стоя спиной к воротам, и подставляю ногу перед воротами".



"Но я никогда не играл таким образом и ненавижу это. Моя главная сила заключается в том, что я опасен, располагаясь лицом к воротам. Так я редко ошибаюсь с решениями".



"После того, как я отдал пас, я знаю, где мне нужно располагаться в штрафной. Я умею всего понемногу, и в некоторых матчах, где позади защиты есть много свободного пространства, я играю иначе".



"Поэтому-то я так продуктивен впереди. Я умею всего понемногу", — цитирует Лукаку Daily Mirror.