Саудиты приблизились к покупке "Ньюкасла"
Суверенный фонд Саудовской Аравии сделал большой шаг к приобретению "Ньюкасла", уладив свой многолетний конфликт с катарским телеканалом beIN Sports.
Когда в прошлом году Премьер-Лига отказалась одобрить сделку по приобретению саудитами "Ньюкасла" у Майка Эшли, это в том числе было связано с проблемами пиратства в арабском королевстве.
Власти Саудовской Аравии подозревались в связи с пиратскими спортивными трансляциями через сервис beoutQ, а beIN Sports не мог вещать в стране на протяжении четырех с половиной лет.
Однако сейчас этот конфликт был улажен, сообщает talkSPORT. beIN Sports не только получит компенсацию в размере около 1 миллиарда долларов, но и доступ к 40-миллионной аудитории в Саудовской Аравии.
Разрешение этого конфликта является большим плюсом для саудитов, которые рассчитывают в начале января получить добро Апелляционного Суда на покупку "Ньюкасла".
Добавим, beIN Sport является официальным партнером Премьер-Лиги и владеет правами на трансляцию матчей английского первенства на территории Ближнего Востока и Северной Африки.
06.10.2021 20:00
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скоро у Ньюкастла появятся глорики как и у сити...
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