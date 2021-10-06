Саудиты приблизились к покупке "Ньюкасла"

Суверенный фонд Саудовской Аравии сделал большой шаг к приобретению "Ньюкасла", уладив свой многолетний конфликт с катарским телеканалом beIN Sports.

Когда в прошлом году Премьер-Лига отказалась одобрить сделку по приобретению саудитами "Ньюкасла" у Майка Эшли, это в том числе было связано с проблемами пиратства в арабском королевстве.



Власти Саудовской Аравии подозревались в связи с пиратскими спортивными трансляциями через сервис beoutQ, а beIN Sports не мог вещать в стране на протяжении четырех с половиной лет.



Однако сейчас этот конфликт был улажен, сообщает talkSPORT. beIN Sports не только получит компенсацию в размере около 1 миллиарда долларов, но и доступ к 40-миллионной аудитории в Саудовской Аравии.



Разрешение этого конфликта является большим плюсом для саудитов, которые рассчитывают в начале января получить добро Апелляционного Суда на покупку "Ньюкасла".



Добавим, beIN Sport является официальным партнером Премьер-Лиги и владеет правами на трансляцию матчей английского первенства на территории Ближнего Востока и Северной Африки.