Рэшфорд сделал дубль в закрытом товарищеском матче

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд принял участие в закрытом товарищеском матче.

Напомним, 23-летний Рэшфорд еще не сыграл ни минуты в этом сезоне, перенеся операцию на плече в августе.



Сейчас восстановление Рэшфорда выходит на финишную прямую, и в среду Маркус сыграл впервые с финала Евро-2020 в июле.



Рэшфорд появился в стартовом состав и помог "красным дьяволам" разгромить "Блэкберн" на "Олд Траффорд" со счетом 3:0. Сам Маркус отметился дублем, сообщает Daily Mirror.



Таким образом, если не возникнет никаких осложнений, Рэшфорд может принять участие в матче Премьер-Лиги против "Лестера" 16 октября.