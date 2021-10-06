Рэшфорд сделал дубль в закрытом товарищеском матче

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд принял участие в закрытом товарищеском матче.

Напомним, 23-летний Рэшфорд еще не сыграл ни минуты в этом сезоне, перенеся операцию на плече в августе.

Сейчас восстановление Рэшфорда выходит на финишную прямую, и в среду Маркус сыграл впервые с финала Евро-2020 в июле.

Рэшфорд появился в стартовом состав и помог "красным дьяволам" разгромить "Блэкберн" на "Олд Траффорд" со счетом 3:0. Сам Маркус отметился дублем, сообщает Daily Mirror.

Таким образом, если не возникнет никаких осложнений, Рэшфорд может принять участие в матче Премьер-Лиги против "Лестера" 16 октября.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, травмы

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2021 19:00

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