Рэшфорд сделал дубль в закрытом товарищеском матче
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд принял участие в закрытом товарищеском матче.
Напомним, 23-летний Рэшфорд еще не сыграл ни минуты в этом сезоне, перенеся операцию на плече в августе.
Сейчас восстановление Рэшфорда выходит на финишную прямую, и в среду Маркус сыграл впервые с финала Евро-2020 в июле.
Рэшфорд появился в стартовом состав и помог "красным дьяволам" разгромить "Блэкберн" на "Олд Траффорд" со счетом 3:0. Сам Маркус отметился дублем, сообщает Daily Mirror.
Таким образом, если не возникнет никаких осложнений, Рэшфорд может принять участие в матче Премьер-Лиги против "Лестера" 16 октября.
06.10.2021 19:00
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Пора поднимать зарплату я считаю. Унитед из велик
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