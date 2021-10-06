Фанат получил условный срок за оскорбление игроков сборной Англии

Болельщик сборной Англии был приговорен к условному сроку за оскорбление Маркуса Рэшфорда, Джейдона Санчо и Букайо Сака на расовой почве в социальных сетях.

50-летний штукатур Брэдфорд Претти, находясь в состоянии алкогольного опьянения, записал оскорбительное видео после поражения англичан от сборной Италии в финале Евро-2020 в июле.



В среду Претти предстал перед судом, который приговорил его к 50 дням тюрьмы условно и 200 часам неоплачиваемых общественных работ. Также Брэдфорд возместит судебные издержки в размере 213 фунтов.



Как отмечает Sky Sports, в суде Претти, отец трех детей, сообщил суду, что в день финала выпил "15 или 16" банок лагера.