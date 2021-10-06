Ливраменто не исключает свое возвращение в "Челси"

Тино Ливраменто Правый защитник "Саутгемптона" Тино Ливраменто заявил, что не исключает свое возвращение в "Челси" в будущем.

Минувшим летом "Челси" продал Ливраменто, названного Игроком Года в академии "синих", в "Саутгемптон", где Тино обрел регулярную игровую практику.

18-летний англичанин демонстрирует не по годам зрелый футбол за "святых", а в минувший уикенд отметился заработанным против "Челси" пенальти.

Клуб со "Стэмфорд Бридж" сохранят опцию обратного выкупа Ливраменто за 38-40 миллионов фунтов, однако прямо сейчас Тино об этом не думает.

"Вернусь ли я в "Челси"? Может быть, однажды, но в данный момент я наслаждаюсь своей игрой за "Саутгемптон".

"Прямо сейчас я думаю только о "Саутгемптоне". Я просто хочу прибавлять индивидуально и хочу, чтобы мы набирали как можно больше очков", — цитирует Ливраменто Evening Standard.


Метки Ливраменто, Саутгемптон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2021 17:00

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  1. skydreams 06.10.2021 17:20 # skydreams
    Очередной нереальный топарик из лучшем в мире академии. Пока мы тут херней страдаем на фапле, очередные топчики из академии чемпионси раскачиваются.

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  2. alexomck 06.10.2021 17:19 # alexomck
    вполне. Челси любит бывших за дорого возвращать, ну и позиция правого заща не самая сильная там.

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  3. murderface616 06.10.2021 17:13 # murderface616
    Будущий император!

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