Ливраменто не исключает свое возвращение в "Челси"

Правый защитник "Саутгемптона" Тино Ливраменто заявил, что не исключает свое возвращение в "Челси" в будущем.

Минувшим летом "Челси" продал Ливраменто, названного Игроком Года в академии "синих", в "Саутгемптон", где Тино обрел регулярную игровую практику.



18-летний англичанин демонстрирует не по годам зрелый футбол за "святых", а в минувший уикенд отметился заработанным против "Челси" пенальти.



Клуб со "Стэмфорд Бридж" сохранят опцию обратного выкупа Ливраменто за 38-40 миллионов фунтов, однако прямо сейчас Тино об этом не думает.



"Вернусь ли я в "Челси"? Может быть, однажды, но в данный момент я наслаждаюсь своей игрой за "Саутгемптон".



"Прямо сейчас я думаю только о "Саутгемптоне". Я просто хочу прибавлять индивидуально и хочу, чтобы мы набирали как можно больше очков", — цитирует Ливраменто Evening Standard.