Ливраменто не исключает свое возвращение в "Челси"
Правый защитник "Саутгемптона" Тино Ливраменто заявил, что не исключает свое возвращение в "Челси" в будущем.
Минувшим летом "Челси" продал Ливраменто, названного Игроком Года в академии "синих", в "Саутгемптон", где Тино обрел регулярную игровую практику.
18-летний англичанин демонстрирует не по годам зрелый футбол за "святых", а в минувший уикенд отметился заработанным против "Челси" пенальти.
Клуб со "Стэмфорд Бридж" сохранят опцию обратного выкупа Ливраменто за 38-40 миллионов фунтов, однако прямо сейчас Тино об этом не думает.
"Вернусь ли я в "Челси"? Может быть, однажды, но в данный момент я наслаждаюсь своей игрой за "Саутгемптон".
"Прямо сейчас я думаю только о "Саутгемптоне". Я просто хочу прибавлять индивидуально и хочу, чтобы мы набирали как можно больше очков", — цитирует Ливраменто Evening Standard.
06.10.2021 17:00
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Очередной нереальный топарик из лучшем в мире академии. Пока мы тут херней страдаем на фапле, очередные топчики из академии чемпионси раскачиваются.
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вполне. Челси любит бывших за дорого возвращать, ну и позиция правого заща не самая сильная там.
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Будущий император!
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