Хаманн ожидает, что "Юнайтед" вскоре уволит Сульшера

Бывший полузащитник "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" Дитмар Хаманн ожидает, что "Манчестер Юнайтед" вскоре уволит своего главного тренера Оле Гуннара Сульшера.

По мнению Хаманна, пять голов Криштиану Роналду в своих шести матчах маскируют многие проблемы "Юнайтед".



Дитмар чувствует, что у Сульшера было достаточно времени поставить команде приличный футбол, и дальше решение может быть только одно.



"Криштиану Роналду — единственная причина, почему "Манчестер Юнайтед" все еще участвует в чемпионской гонке Премьер-Лиги и держится на плаву в Лиге Чемпионов".



"Я даже не хочу знать, где бы они были без него и его голов. Но все это — латание дыр. Мы привыкли к "Олд Траффорд" как к "Театру мечты", но прямо сейчас это больше театр кошмара, нежели мечты".



"В данный момент они играют жалко. Они просто не играют в хороший футбол. Санчо совершенно не оправдывает ожиданий, чего я не понимаю".



"В лице Рафаэля Варана они обладают игроком, у которого большой опыт, в лице Криштиану Роналду у них есть тот, кто знает Премьер-Лигу. Я думал, им не потребуется много времени, чтобы интегрироваться в команду".



Убежден, давление на тренера будет расти. Это не вопрос, уволят они его или нет. Вопрос в том, когда это произойдет. Он уже слишком давно находится на своем месте, и ты не видишь никакого прогресса".



"Они по-прежнему играют в тот футбол, за которым ты не рад наблюдать. Это не "Манчестер Юнайтед". Думаю, скоро они поменяют тренера".



"Время покажет, сможет ли новый тренер использовать весь их потенциал, но Оле Гуннар оказался на это не в состоянии", — сообщил Хаманн Sky Sports.