"Сити" планирует встретиться с Райолой в январе насчет Холанда

Эрлинг Холанд "Манчестер Сити" собирается вступить в переговоры с агентом Мино Райолой насчет нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанда в январе.

Как известно, следующим летом Холанд будет доступен для трансфера по фиксированной стоимости, что привлекает внимание практически всех европейских грандов.

И "Сити", не сумев найти замену Серхио Агуэро минувшим летом, явно не собирается оставаться в стороне.

Как сообщает Manchester Evening News, ссылаясь на норвежского журналиста Андреаса Коррссунда, "горожане" уже запланировали встречу с Райолой.

По всей видимости чемпионы Премьер-Лиги хотят ознакомиться с требованиям Холанда по личному контракту.


Метки Боруссия, Манчестер Сити, Райола, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2021 15:00

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  1. ytka78 06.10.2021 15:18 # ytka78
    Разведет их цыган, если они сотку отлистали за инвалида хрилиша , то тут разведет на полную )

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  2. true-manc 06.10.2021 15:09 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  3. mancityman 06.10.2021 15:06 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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