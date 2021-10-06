"Сити" планирует встретиться с Райолой в январе насчет Холанда
"Манчестер Сити" собирается вступить в переговоры с агентом Мино Райолой насчет нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанда в январе.
Как известно, следующим летом Холанд будет доступен для трансфера по фиксированной стоимости, что привлекает внимание практически всех европейских грандов.
И "Сити", не сумев найти замену Серхио Агуэро минувшим летом, явно не собирается оставаться в стороне.
Как сообщает Manchester Evening News, ссылаясь на норвежского журналиста Андреаса Коррссунда, "горожане" уже запланировали встречу с Райолой.
По всей видимости чемпионы Премьер-Лиги хотят ознакомиться с требованиям Холанда по личному контракту.
06.10.2021 15:00
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Разведет их цыган, если они сотку отлистали за инвалида хрилиша , то тут разведет на полную )
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
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