"Сити" планирует встретиться с Райолой в январе насчет Холанда

"Манчестер Сити" собирается вступить в переговоры с агентом Мино Райолой насчет нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанда в январе.

Как известно, следующим летом Холанд будет доступен для трансфера по фиксированной стоимости, что привлекает внимание практически всех европейских грандов.



И "Сити", не сумев найти замену Серхио Агуэро минувшим летом, явно не собирается оставаться в стороне.



Как сообщает Manchester Evening News, ссылаясь на норвежского журналиста Андреаса Коррссунда, "горожане" уже запланировали встречу с Райолой.



По всей видимости чемпионы Премьер-Лиги хотят ознакомиться с требованиям Холанда по личному контракту.