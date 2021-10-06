Глэйзеры продают 9.5 млн. акций "Юнайтед"

Владельцы "Манчестер Юнайтед" Глэйзеры выставили на продажу 9.5 миллионов акций клуба.

Указанный пакет ценных бумаг стоимостью 187 миллионов долларов (137 млн. фунтов) Глэйзеры собираются реализовать через фондовую биржу Нью-Йорка, где торгуются акции "Юнайтед".



Все вырученные средства пойдут в карман Кевина Глэйзера и Эдварда Глэйзера — а вот клуб с этого ничего не получит.



Как отмечает BBC, на продажу выставляется аж 8% от суммарной доли семейства Глэйзеров в "Юнайтед". Но 69% по-прежнему останется в собственности американских бизнесменов.