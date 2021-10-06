Глэйзеры продают 9.5 млн. акций "Юнайтед"
Владельцы "Манчестер Юнайтед" Глэйзеры выставили на продажу 9.5 миллионов акций клуба.
Указанный пакет ценных бумаг стоимостью 187 миллионов долларов (137 млн. фунтов) Глэйзеры собираются реализовать через фондовую биржу Нью-Йорка, где торгуются акции "Юнайтед".
Все вырученные средства пойдут в карман Кевина Глэйзера и Эдварда Глэйзера — а вот клуб с этого ничего не получит.
Как отмечает BBC, на продажу выставляется аж 8% от суммарной доли семейства Глэйзеров в "Юнайтед". Но 69% по-прежнему останется в собственности американских бизнесменов.
06.10.2021 14:00
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глейзеры, конечно, красавцы, нашли свою дойную корову, и всего то надо было когда-то пробить одобрение кредита
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какая польза от этих е6учих бизнесменов?
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Вот, для этого в том числе и нужен был Рон этим уебкам, это просто бизнес.
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если просрут клуб, потом даже продать такой дорогой актив некому будет
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ебать скум терпииииилья
аве абраму
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"В карман". Если разделить эту сумму на 2, то ни один из них даже Погбу купить не сможет. Копейки.
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Еще пусть кредит на клуб возьмут под большой процент, себе в карман.
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