Глэйзеры продают 9.5 млн. акций "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер и Глэйзеры Владельцы "Манчестер Юнайтед" Глэйзеры выставили на продажу 9.5 миллионов акций клуба.

Указанный пакет ценных бумаг стоимостью 187 миллионов долларов (137 млн. фунтов) Глэйзеры собираются реализовать через фондовую биржу Нью-Йорка, где торгуются акции "Юнайтед".

Все вырученные средства пойдут в карман Кевина Глэйзера и Эдварда Глэйзера — а вот клуб с этого ничего не получит.

Как отмечает BBC, на продажу выставляется аж 8% от суммарной доли семейства Глэйзеров в "Юнайтед". Но 69% по-прежнему останется в собственности американских бизнесменов.


Метки Глэйзеры, Манчестер Юнайтед, финансы

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2021 14:00

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  1. liverfun 06.10.2021 15:11 # liverfun
    глейзеры, конечно, красавцы, нашли свою дойную корову, и всего то надо было когда-то пробить одобрение кредита

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  2. wilegend 06.10.2021 14:35 # wilegend
    какая польза от этих е6учих бизнесменов?

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  3. mancunia-planet 06.10.2021 14:33 # mancunia-planet
    Вот, для этого в том числе и нужен был Рон этим уебкам, это просто бизнес.

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  4. tursa 06.10.2021 14:16 # tursa
    если просрут клуб, потом даже продать такой дорогой актив некому будет

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  5. meshuggah 06.10.2021 14:10 # meshuggah
    ебать скум терпииииилья
    аве абраму

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  6. superglor 06.10.2021 14:08 # superglor
    "В карман". Если разделить эту сумму на 2, то ни один из них даже Погбу купить не сможет. Копейки.

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  7. gerrard08 06.10.2021 14:03 # gerrard08
    Еще пусть кредит на клуб возьмут под большой процент, себе в карман.

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