"Ньюкасл" рассматривает Уайлдера на замену Брюсу

"Ньюкасл" рассматривает Криса Уайлдера на замену своему главному тренеру Стиву Брюсу.

"Ньюкасл" очень слабо начал новый сезон и прямо сейчас занимает предпоследнее место в Премьер-Лиге, до сих пор не одержав свою первую победу.



"Сороки" демонстрируют удручающую игру в обороне, в семи проведенных матчах пропустив 16 голов — наравне с последним "Норвичем".



Неудивительно, что под Брюсом вовсю раскачивается кресло, и The Chronicle называет Уайлдера кандидатом номер один на замену Стиву.



Предполагается, что сам Уайлдер открыт к работе с "Ньюкаслом". Крис находится без клуба с марта, когда он покинул "Шеффилд Юнайтед".