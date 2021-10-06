"Ньюкасл" рассматривает Уайлдера на замену Брюсу
"Ньюкасл" рассматривает Криса Уайлдера на замену своему главному тренеру Стиву Брюсу.
"Ньюкасл" очень слабо начал новый сезон и прямо сейчас занимает предпоследнее место в Премьер-Лиге, до сих пор не одержав свою первую победу.
"Сороки" демонстрируют удручающую игру в обороне, в семи проведенных матчах пропустив 16 голов — наравне с последним "Норвичем".
Неудивительно, что под Брюсом вовсю раскачивается кресло, и The Chronicle называет Уайлдера кандидатом номер один на замену Стиву.
Предполагается, что сам Уайлдер открыт к работе с "Ньюкаслом". Крис находится без клуба с марта, когда он покинул "Шеффилд Юнайтед".
06.10.2021 13:00
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Максимально тупейший размен.
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меняем старого алкаша на старого упоротого барана
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