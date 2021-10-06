Сульшеру не грозит увольнение из "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер "Манчестер Юнайтед" сохраняет веру в Оле Гуннара Сульшера и не планирует увольнять своего главного тренера.

Минувшим летом "Юнайтед" основательно укрепил свой состав, заполучив Рафаэля Варана, Джейдона Санчо и Криштиану Роналду, однако старт нового сезона не оправдывает ожиданий фанатов.

Болельщики "красных дьяволов" уже испытали несколько разочарований, включая поражение от "Янг Бойз" в Лиге Чемпионов и вылет из Кубка Лиги от "Вест Хэма". А в Премьер-Лиге подопечные Сульшера набрали только одно очко в двух последних домашних матчах.

Среди поклонников "Юнайтед" уже звучат призывы к увольнению Сульшера, однако The Sun утверждает, что боссы клуба довольны, в каком направлении движутся "дьяволы" при норвежском специалисте.

Руководство "Юнайтед" понимает, что Сульшер развивает долгосрочный проект, поэтому короткие периоды нестабильности возможны.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. scholes18 06.10.2021 11:17 # scholes18
    фанаты других клубов АПЛ выдохнули с облегчением.

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  2. ensiferum 06.10.2021 11:14 # ensiferum
    Пытается понять, что ещё нужно сделать, чтобы получить неустойку.

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  3. electric 06.10.2021 11:11 # electric
    Прекрасные новости.

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  4. benefactor 06.10.2021 11:10 # benefactor
    Супер! Верим! Традиции и стория!

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  5. empry 06.10.2021 11:07 # empry
    Интересно через сколько этот самый долгосрочный проект будет окончательно "развит"? 2.5 года прошло с момента назначения Оле тренером. Менеджер он может и хороший, но как тренер-тактик пока себя никак не показал. Я все жду, что он также начнет прогрессировать находясь в клубе, где присутствует САФ, но что-то не видно в нем каких-то свежих тренерских решений. Команда плюс-минус играет так, как играла год и два назад при нем. Нестабильно, иногда ярко, иногда абсолютно беззубо.

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  6. tursa 06.10.2021 11:01 # tursa
    я тоже доволен

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