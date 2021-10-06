Сульшеру не грозит увольнение из "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" сохраняет веру в Оле Гуннара Сульшера и не планирует увольнять своего главного тренера.

Минувшим летом "Юнайтед" основательно укрепил свой состав, заполучив Рафаэля Варана, Джейдона Санчо и Криштиану Роналду, однако старт нового сезона не оправдывает ожиданий фанатов.



Болельщики "красных дьяволов" уже испытали несколько разочарований, включая поражение от "Янг Бойз" в Лиге Чемпионов и вылет из Кубка Лиги от "Вест Хэма". А в Премьер-Лиге подопечные Сульшера набрали только одно очко в двух последних домашних матчах.



Среди поклонников "Юнайтед" уже звучат призывы к увольнению Сульшера, однако The Sun утверждает, что боссы клуба довольны, в каком направлении движутся "дьяволы" при норвежском специалисте.



Руководство "Юнайтед" понимает, что Сульшер развивает долгосрочный проект, поэтому короткие периоды нестабильности возможны.