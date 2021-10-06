Сульшеру не грозит увольнение из "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" сохраняет веру в Оле Гуннара Сульшера и не планирует увольнять своего главного тренера.
Минувшим летом "Юнайтед" основательно укрепил свой состав, заполучив Рафаэля Варана, Джейдона Санчо и Криштиану Роналду, однако старт нового сезона не оправдывает ожиданий фанатов.
Болельщики "красных дьяволов" уже испытали несколько разочарований, включая поражение от "Янг Бойз" в Лиге Чемпионов и вылет из Кубка Лиги от "Вест Хэма". А в Премьер-Лиге подопечные Сульшера набрали только одно очко в двух последних домашних матчах.
Среди поклонников "Юнайтед" уже звучат призывы к увольнению Сульшера, однако The Sun утверждает, что боссы клуба довольны, в каком направлении движутся "дьяволы" при норвежском специалисте.
Руководство "Юнайтед" понимает, что Сульшер развивает долгосрочный проект, поэтому короткие периоды нестабильности возможны.
06.10.2021 11:00
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фанаты других клубов АПЛ выдохнули с облегчением.
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Пытается понять, что ещё нужно сделать, чтобы получить неустойку.
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Прекрасные новости.
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Супер! Верим! Традиции и стория!
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Интересно через сколько этот самый долгосрочный проект будет окончательно "развит"? 2.5 года прошло с момента назначения Оле тренером. Менеджер он может и хороший, но как тренер-тактик пока себя никак не показал. Я все жду, что он также начнет прогрессировать находясь в клубе, где присутствует САФ, но что-то не видно в нем каких-то свежих тренерских решений. Команда плюс-минус играет так, как играла год и два назад при нем. Нестабильно, иногда ярко, иногда абсолютно беззубо.
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я тоже доволен
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