"Уотфорд" отказался отложить матч с "Ливерпулем" на несколько часов
"Уотфорд" отклонил просьбу "Ливерпуля" о переносе их матча в Премьер-Лиге 16 октября на несколько часов.
16 октября "Ливерпулю" предстоит выйти против "Уотфорда" уже в полдень субботы — спустя всего 36 часов после заключительного матча сборной Бразилии, в котором должны принять участие голкипер Алиссон и полузащитник Фабиньо.
"Ливерпуль" организует частный самолет для своих бразильских звезд, но этого все равно недостаточно.
Как сообщает Daily Mirror, "красные" обратились к "Уотфорду" с просьбой передвинуть начало матча с 12:30 на 19:45 по местному времени, однако "шершни" отказались пойти навстречу.
Это решение почти наверняка означает, что Алиссон и Фабиньо пропустят дебют Клаудио Раньери на посту главного тренера "Уотфорда".
06.10.2021 10:00
Просмотров: 2030
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
такие же ебланы как обосравшийся манк, ничего удивительного. удачи в шипе
(ответить)
Постеснялись бы вообще просить о таком.
(ответить)
ну выйдет милнер и келлехер, ничего страшного, все равно разебут
(ответить)
Тем более будет приятно обоссать будущих участников шипа
(ответить)
Да всё равно Ливерпуль выиграет.
(ответить)
Вротфорд отправится в чш с такими замашками на КНЯЗЕЙ!
Будут вые6аны по полной короче.
(ответить)
Это не по-джентльменски конечно, но чего "красные" ожидали? Что команда, которой важно каждое очко в этом сезоне, даст сопернику возможность отдохнуть и задействовать своих лучших футболистов в ущерб себе?
(ответить)
mnogohodovochka
(ответить)
я буду жаловаться Элтону Джону на этих пидоргов
(ответить)
лоси покакали в рот скузнявым собакам, ахахаха, ору)
(ответить)
Обоссали жопонюхов)
(ответить)
вуахахаха норм поссали на лузеркуйню
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий