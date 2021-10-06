"Уотфорд" отказался отложить матч с "Ливерпулем" на несколько часов

"Уотфорд" отклонил просьбу "Ливерпуля" о переносе их матча в Премьер-Лиге 16 октября на несколько часов.

16 октября "Ливерпулю" предстоит выйти против "Уотфорда" уже в полдень субботы — спустя всего 36 часов после заключительного матча сборной Бразилии, в котором должны принять участие голкипер Алиссон и полузащитник Фабиньо.



"Ливерпуль" организует частный самолет для своих бразильских звезд, но этого все равно недостаточно.



Как сообщает Daily Mirror, "красные" обратились к "Уотфорду" с просьбой передвинуть начало матча с 12:30 на 19:45 по местному времени, однако "шершни" отказались пойти навстречу.



Это решение почти наверняка означает, что Алиссон и Фабиньо пропустят дебют Клаудио Раньери на посту главного тренера "Уотфорда".