"Уотфорд" отказался отложить матч с "Ливерпулем" на несколько часов

Алиссон и Фабиньо "Уотфорд" отклонил просьбу "Ливерпуля" о переносе их матча в Премьер-Лиге 16 октября на несколько часов.

16 октября "Ливерпулю" предстоит выйти против "Уотфорда" уже в полдень субботы — спустя всего 36 часов после заключительного матча сборной Бразилии, в котором должны принять участие голкипер Алиссон и полузащитник Фабиньо.

"Ливерпуль" организует частный самолет для своих бразильских звезд, но этого все равно недостаточно.

Как сообщает Daily Mirror, "красные" обратились к "Уотфорду" с просьбой передвинуть начало матча с 12:30 на 19:45 по местному времени, однако "шершни" отказались пойти навстречу.

Это решение почти наверняка означает, что Алиссон и Фабиньо пропустят дебют Клаудио Раньери на посту главного тренера "Уотфорда".


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. dallaslp 06.10.2021 11:22 # dallaslp
    такие же ебланы как обосравшийся манк, ничего удивительного. удачи в шипе

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  2. animadora 06.10.2021 11:08 # animadora
    Постеснялись бы вообще просить о таком.

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  3. tursa 06.10.2021 11:00 # tursa
    ну выйдет милнер и келлехер, ничего страшного, все равно разебут

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  4. kos9k 06.10.2021 10:58 # kos9k
    Тем более будет приятно обоссать будущих участников шипа

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  5. sexan 06.10.2021 10:35 # sexan
    Да всё равно Ливерпуль выиграет.

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  6. electric 06.10.2021 10:30 # electric
    Вротфорд отправится в чш с такими замашками на КНЯЗЕЙ!
    Будут вые6аны по полной короче.

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  7. empry 06.10.2021 10:29 # empry
    Это не по-джентльменски конечно, но чего "красные" ожидали? Что команда, которой важно каждое очко в этом сезоне, даст сопернику возможность отдохнуть и задействовать своих лучших футболистов в ущерб себе?

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  8. shimane 06.10.2021 10:23 # shimane
    mnogohodovochka

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  9. chop 06.10.2021 10:15 # chop
    я буду жаловаться Элтону Джону на этих пидоргов

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  10. true-manc 06.10.2021 10:04 # true-manc
    лоси покакали в рот скузнявым собакам, ахахаха, ору)

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  11. danny949494 06.10.2021 10:02 # danny949494
    Обоссали жопонюхов)

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  12. thegodfather 06.10.2021 10:00 # thegodfather
    вуахахаха норм поссали на лузеркуйню

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