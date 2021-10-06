Ван Дейк назвал Месси своим самым сложным оппонентом

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк назвал нападающего ПСЖ Лионеля Месси в качестве своего самого сложного оппонента на поле за карьеру.

Свой вывод Ван Дейк делает по триумфальной для "Ливерпуля" кампании Лиги Чемпионов в сезоне 2018/19, когда "красные" взяли верх над "Барселоной" в полуфинале.



И хотя Ван Дейк позволил Лионелю отличиться только в одном из тех двух матчей, сделать это было очень непросто.



"Самый сложный оппонент? Я бы назвал Лионеля Месси. Он остается лучшим игроком в мире".



"Он и Криштиану демонстрировали нереальные цифры в последнее десятилетие, и это невероятно, чего они добились".



"И все же я бы назвал Месси, потому что против него было очень тяжело тем вечером, когда мы проиграли "Барселоне" 3:0. К счастью, на "Энфилде" мы все исправили", — сообщил Ван Дейк Sky Sports.