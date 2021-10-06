Фергюсон рассказал, что из базы МЮ могут сделать картофельные поля

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон назвал условие при котором база клуба в Каррингтоне может быть превращена в картофельные поля.

Именно в эпоху Фергюсона, в 2000 году, "Юнайтед" перебрался в Каррингтон из ставшего тесным для клуба "Клиффа" (The Cliff).



На тот момент наблюдался значительный дефицит подходящих земель, и "Юнайтед", покупая участок в Каррингтоне, пришлось взять на себя ряд нелепых обременений.



Например, клуб обязан сохранять нетронутыми некоторые участки ради фауны, а сама база может быть превращена в картофельную ферму в случае войны.



"Когда я только пришел, "Клифф" был отличным местом, но клуб рос. Нам стало тесно там".



"Поэтому я начал бороздить пригороды Манчестера в поисках участка, где бы мы смогли построить новую тренировочную базу. Мы искали везде, особенно в Северном Манчестере".



"Однажды Лес Кершоу (бывший скаут и директор академии) подошел ко мне и сказал, что его друг работает на Shell. Он сказал: "Они в Shell пытаются продать один из своих участков в Каррингтоне"... Поэтому мы отправились посмотреть".



"Помнится, это был участок площадью 28 акров, но в то же время там были ограничения, которые я не могу понять до сих пор".



"Например, в случае войны мы должны превратить базу в картофельные поля, а также должны были оставить акр или два для канадских гусей".



"Также там были норы, и мы не могли ничего с этим поделать, потому что в них жили полевки", — сообщил Фергюсон в подкасте UTD.