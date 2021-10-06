Фергюсон рассказал, что из базы МЮ могут сделать картофельные поля

Сэр Алекс Фергюсон Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон назвал условие при котором база клуба в Каррингтоне может быть превращена в картофельные поля.

Именно в эпоху Фергюсона, в 2000 году, "Юнайтед" перебрался в Каррингтон из ставшего тесным для клуба "Клиффа" (The Cliff).

На тот момент наблюдался значительный дефицит подходящих земель, и "Юнайтед", покупая участок в Каррингтоне, пришлось взять на себя ряд нелепых обременений.

Например, клуб обязан сохранять нетронутыми некоторые участки ради фауны, а сама база может быть превращена в картофельную ферму в случае войны.

"Когда я только пришел, "Клифф" был отличным местом, но клуб рос. Нам стало тесно там".

"Поэтому я начал бороздить пригороды Манчестера в поисках участка, где бы мы смогли построить новую тренировочную базу. Мы искали везде, особенно в Северном Манчестере".

"Однажды Лес Кершоу (бывший скаут и директор академии) подошел ко мне и сказал, что его друг работает на Shell. Он сказал: "Они в Shell пытаются продать один из своих участков в Каррингтоне"... Поэтому мы отправились посмотреть".

"Помнится, это был участок площадью 28 акров, но в то же время там были ограничения, которые я не могу понять до сих пор".

"Например, в случае войны мы должны превратить базу в картофельные поля, а также должны были оставить акр или два для канадских гусей".

"Также там были норы, и мы не могли ничего с этим поделать, потому что в них жили полевки", — сообщил Фергюсон в подкасте UTD.


Метки Манчестер Юнайтед, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2021 08:00

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  1. lovrentiy 06.10.2021 09:05 # lovrentiy
    Хоть что-то полезное.

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  2. naby-keita 06.10.2021 09:01 # naby-keita
    это был участок площадью 28 акров

    в русскоязычном сайте для русскоязычных пользователей могли бы перевести площадь участка на международную систему измерений

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  3. naby-keita 06.10.2021 08:59 # naby-keita
    после канализации картофельное поле самое то! Манковская Грета Турнберг одобряет

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  4. chop 06.10.2021 08:47 # chop
    батька блет

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  5. electric 06.10.2021 08:19 # electric
    Давно пора

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  6. tursa 06.10.2021 08:09 # tursa
    это из разряда немозможного, англия уже как швейцария, зона денег и в случае войны будет наблюдать и хранить деньги сша

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