Фергюсон рассказал, что из базы МЮ могут сделать картофельные поля
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон назвал условие при котором база клуба в Каррингтоне может быть превращена в картофельные поля.
Именно в эпоху Фергюсона, в 2000 году, "Юнайтед" перебрался в Каррингтон из ставшего тесным для клуба "Клиффа" (The Cliff).
На тот момент наблюдался значительный дефицит подходящих земель, и "Юнайтед", покупая участок в Каррингтоне, пришлось взять на себя ряд нелепых обременений.
Например, клуб обязан сохранять нетронутыми некоторые участки ради фауны, а сама база может быть превращена в картофельную ферму в случае войны.
"Когда я только пришел, "Клифф" был отличным местом, но клуб рос. Нам стало тесно там".
"Поэтому я начал бороздить пригороды Манчестера в поисках участка, где бы мы смогли построить новую тренировочную базу. Мы искали везде, особенно в Северном Манчестере".
"Однажды Лес Кершоу (бывший скаут и директор академии) подошел ко мне и сказал, что его друг работает на Shell. Он сказал: "Они в Shell пытаются продать один из своих участков в Каррингтоне"... Поэтому мы отправились посмотреть".
"Помнится, это был участок площадью 28 акров, но в то же время там были ограничения, которые я не могу понять до сих пор".
"Например, в случае войны мы должны превратить базу в картофельные поля, а также должны были оставить акр или два для канадских гусей".
"Также там были норы, и мы не могли ничего с этим поделать, потому что в них жили полевки", — сообщил Фергюсон в подкасте UTD.
06.10.2021 08:00
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Последние комментарии:
Хоть что-то полезное.
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это был участок площадью 28 акров
в русскоязычном сайте для русскоязычных пользователей могли бы перевести площадь участка на международную систему измерений
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после канализации картофельное поле самое то! Манковская Грета Турнберг одобряет
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батька блет
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Давно пора
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это из разряда немозможного, англия уже как швейцария, зона денег и в случае войны будет наблюдать и хранить деньги сша
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