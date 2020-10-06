Фердинанд предсказывает уход Стерлинга из "Сити"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд думает, что этот сезон станет последним для вингера Рахима Стерлинга за "Манчестер Сити".

В новом сезоне Стерлинг пока не вернул свое место в стартовом составе "Сити", а пресса все упорнее сватает Рахима в различные клубы, включая "Барселону" и "Арсенал".



Фердинанд считает уход Стерлинга, чей контракт истекает в 2023 году, вполне вероятным, ожидая, что Рахим отправится покорять Ла Лигу.



"Я не думаю, что Рахим будет в "Сити" в следующем сезоне. Он не захочет сидеть в запасе — он победитель".



"Он посвятил себя своей профессии. Думаю, у себя в голове он придет к мысли, как ему поступить".



"Думаю, у "Реала" и "Барселоны" снова появятся деньги. Думаю, мы не увидим недостатка претендентов на Рахима Стерлинга. Думаю, эти два клуба будут заинтересованы, если он не будет играть здесь".



"То, чего Стерлинг достиг прежде, не подвергается сомнению. Думаю, он стоит 100 миллионов фунтов — легко. Но за него не заплатят столько, если он не будет играть весь сезон", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.