"Барселона" хочет арендовать Стерлинга в январе

"Барселона" хочет арендовать вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга на вторую половину этого сезона.

Не слишком убедительно отыграв прошлый сезон, Стерлинг пока не смог вернуть доверие главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы в новой кампании.



Рахим выходил в стартовом составе лишь на два из семи матчей "горожан" в новом сезоне Премьер-Лиги. При этом никаких результативных действий в чемпионате 26-летний англичанин пока не совершил.



Ситуацию Стерлинга усугубляет то обстоятельство, что его контракт истекает в конце следующего сезона, а затяжной спад Рахима выступает помехой к согласованию новой сделки.



Выходом из ситуации может стать командировка Стерлинга в "Барселону" в январе. Каталонский клуб готов дать Рахиму возможность перезагрузить свою карьеру, сообщает Daily Mirror.