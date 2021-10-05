Риисе хочет, чтобы Холанд перешел в "Ливерпуль"

Бывший защитник "Ливерпуля" Йон Арне Риисе заявил, что был бы рад переходу нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда в команду Юргена Клоппа.

Следующи летом Холанд будет доступен для трансфера по фиксированной цене около 75 миллионов евро (64 млн. фунтов), что вызывает небывалый ажиотаж среди европейских грандов.



Норвежец Риисе, выступавший за "Ливерпуль" с 2001 по 2008 год, надеется, что "Ливерпуль" не остается в стороне и тоже поборется за его соотечественника. Йон Арне уверен, что этот переход имел бы смысл.



"Конечно, я был бы счастлив увидеть его в "Ливерпуле", потому что он невероятный игрок. Он в отличной форме, и я думаю, он подошел бы стилю футбола Клоппа. Также я думаю, он полюбил бы "Ливерпуль" как клуб".



"Но если он достанется "Сити", то вау! Мы говорим, что непобедимых команд не существует, но с ним они были бы близки!"



Кто бы ни заполучил Холанда в следующем сезоне или вроде того, тот будет невероятно сильной командой в предстоящие годы".



"Я не знаю, есть ли у "Ливерпуля" шансы купить его, но если есть, то, пожалуйста, сделайте это, потому что это было бы невероятно для нашего клуба — как и для любого клуба, который купит его!" — сообщил Риисе Goal.