"Лестер" рискует провести до семи матчей без Ндиди

Полузащитник "Лестера" Уилфрид Ндиди пропустит до семи ближайших матчей своего клуба с травмой задней поверхности бедра.

Эту травму нигерийский опорник "лис" получил во время матча против "Бернли" (2:2) в прошлом месяце.



Сыграв 2:2 с "Кристал Пэлас" в воскресенье главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс рассказал, что теперь Ндиди вернется только в ноябре.



"Может пройти четыре-пять недель, прежде чем он вернется. Давайте посмотрим, как он будет себя чувствовать", — цитирует Роджерса Daily Mail.



Таким образом, Ндиди рискует пропустить матчи Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед", "Брентфорда", "Арсенала" и "Лидса", две встречи с московским "Спартаком" в Лиге Европы и поединок Кубка Лиги против "Брайтона".