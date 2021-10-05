"Юнайтед" продлит контракты с Кэрриком и Маккенной

Ассистенты главного тренера "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик и Киран Маккенна должны последовать примеру Майка Фелана, продлив свои контракты с клубом.

Накануне "Юнайтед" объявил о продлении контракта с Феланом на два года — до июня 2024. Таким образом, теперь трудовой договор Майка синхронизирован с главным тренером Оле Гуннаром Сульшером.



Издание ESPN уверено, что вскоре то же самое сделают Кэррик и Маккенна. Этим клуб с "Олд Траффорд" продемонстрирует свою веру в Сульшера, несмотря на непростой старт нового сезона.



Добавим, Кэррик и Маккенна трудились в тренерском штабе "Юнайтед" еще при Жозе Моуриньо, место которого занял Сульшер в декабре 2018.