"Юнайтед" продлит контракты с Кэрриком и Маккенной

Майкл Кэррик и Киран Маккенна Ассистенты главного тренера "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик и Киран Маккенна должны последовать примеру Майка Фелана, продлив свои контракты с клубом.

Накануне "Юнайтед" объявил о продлении контракта с Феланом на два года — до июня 2024. Таким образом, теперь трудовой договор Майка синхронизирован с главным тренером Оле Гуннаром Сульшером.

Издание ESPN уверено, что вскоре то же самое сделают Кэррик и Маккенна. Этим клуб с "Олд Траффорд" продемонстрирует свою веру в Сульшера, несмотря на непростой старт нового сезона.

Добавим, Кэррик и Маккенна трудились в тренерском штабе "Юнайтед" еще при Жозе Моуриньо, место которого занял Сульшер в декабре 2018.


Метки контракты, Кэррик, Маккенна, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2021 20:00

Количество просмотров Просмотров: 325

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. benefactor 05.10.2021 21:12 # benefactor
    Сольскьяер выбивает зп как у салаха.

    (ответить)

  2. hunter022 05.10.2021 20:44 # hunter022
    Контракты всем до 2030г.и бонус за досрочное расторжение 100 мультов

    (ответить)

  3. mancunia-planet 05.10.2021 20:31 # mancunia-planet
    Олег под давлением

    (ответить)

  4. gucman 05.10.2021 20:06 # gucman
    С нетерпением ждем такой же новости об Олеге

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: