Рюдигер: "Горжусь интересом "Баварии"
Защитник "Челси" Антонио Рюдигер признался, что польщен интересом "Баварии".
В данный момент у Рюдигера уже идет последний год по контракту с "Челси", а согласование новой сделки находится в тупике. За этой ситуацией внимательно следят различные европейские гранды, включая "Бавария".
Антонио польщен интересом со своей родины, но уверяет, что это не отвлечет его от выступлений за "синих".
"Конечно, я горжусь интересом "Баварии", и это доказывает, что я кое-что делаю правильно".
"Но я не позволю, чтобы это отвлекало меня. Я обязан своему клубу выступать хорошо. Я должен проявлять себя в каждом матче, не позволяя себе отвлекаться на слухи".
"Свои решения я принимаю ради себя. Они не зависят от других. Я чувствую себя хорошо там, где нахожусь", — цитирует Рюдигера Daily Mirror.
05.10.2021 19:00
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Последние комментарии:
Каждый игрок планеты был бы очень горд за себя, что его игру оценила Бавария. А тут еще и топарь немец. Тут и так понятно, без укоров в сторону Челси и контрактов, что это сладкий кусок для него, сыграть еще несколько сезонов в Великом клубе, его Святой Германии, где дом, где погода лучше, культура родная, люди, язык, привычки ит.
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Учитесь аккуратно сливать бак.
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