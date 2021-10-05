Рюдигер: "Горжусь интересом "Баварии"

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер признался, что польщен интересом "Баварии".

В данный момент у Рюдигера уже идет последний год по контракту с "Челси", а согласование новой сделки находится в тупике. За этой ситуацией внимательно следят различные европейские гранды, включая "Бавария".



Антонио польщен интересом со своей родины, но уверяет, что это не отвлечет его от выступлений за "синих".



"Конечно, я горжусь интересом "Баварии", и это доказывает, что я кое-что делаю правильно".



"Но я не позволю, чтобы это отвлекало меня. Я обязан своему клубу выступать хорошо. Я должен проявлять себя в каждом матче, не позволяя себе отвлекаться на слухи".



"Свои решения я принимаю ради себя. Они не зависят от других. Я чувствую себя хорошо там, где нахожусь", — цитирует Рюдигера Daily Mirror.