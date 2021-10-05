Рюдигер: "Горжусь интересом "Баварии"

Антонио Рюдигер Защитник "Челси" Антонио Рюдигер признался, что польщен интересом "Баварии".

В данный момент у Рюдигера уже идет последний год по контракту с "Челси", а согласование новой сделки находится в тупике. За этой ситуацией внимательно следят различные европейские гранды, включая "Бавария".

Антонио польщен интересом со своей родины, но уверяет, что это не отвлечет его от выступлений за "синих".

"Конечно, я горжусь интересом "Баварии", и это доказывает, что я кое-что делаю правильно".

"Но я не позволю, чтобы это отвлекало меня. Я обязан своему клубу выступать хорошо. Я должен проявлять себя в каждом матче, не позволяя себе отвлекаться на слухи".

"Свои решения я принимаю ради себя. Они не зависят от других. Я чувствую себя хорошо там, где нахожусь", — цитирует Рюдигера Daily Mirror.


Метки Бавария, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2021 19:00

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Последние комментарии:




  1. iskander8sg 05.10.2021 19:33 # iskander8sg
    Каждый игрок планеты был бы очень горд за себя, что его игру оценила Бавария. А тут еще и топарь немец. Тут и так понятно, без укоров в сторону Челси и контрактов, что это сладкий кусок для него, сыграть еще несколько сезонов в Великом клубе, его Святой Германии, где дом, где погода лучше, культура родная, люди, язык, привычки ит.

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  2. liverpo0ol 05.10.2021 19:12 # liverpo0ol
    Учитесь аккуратно сливать бак.

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