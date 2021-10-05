"Тоттенхэм" может вернуться за Влаховичем

"Тоттенхэм" может вернуться за Душаном Влаховичем после того, как сербский нападающий отказался от нового контракта с "Фиорентиной".

Во вторник владелец "Фиорентины" Рокко Коммиссо опубликовал официальное заявление о том, что Влахович отверг предложение стать самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.



Теперь "Фиорентина" собирается искать "подходящие решения", явно намекая на продажу 21-летнего серба, чей действующий контракт истекает в 2023 году.



Sky Sports предполагает, что за Влаховичем может вернуться "Тоттенхэм", который хотел Душана еще прошлым летом, однако тогда "Фиорентина" запросила за свою звезду свыше 50 миллионов фунтов.



Конкуренцию "шпорам" в борьбе за Влаховича, забившего 21 гол в 37 матчах Серии А прошлого сезона, могут составить "Арсенал" и "Атлетико".



Добавим, что новый сезон Душан начал тоже выше всяких похвал, отличившись шесть раз в восьми матчах.