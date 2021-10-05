Уорд-Проуз заменил Филлипса в сборной Англии

Капитан "Саутгемптона" Джеймс Уорд-Проуз был вызван в сборную Англии на место травмированного полузащитника "Лидса" Калвина Филлипса.

В минувшую субботу 25-летний Филлипс помог "Лидсу" одержать победу 1:0 над "Уотфордом" в рамках Премьер-Лиги, сыграв все 90 минут.



Однако по прибытии в расположение национальной команды Калвин пожаловался на икроножную мышцу. Пройдя обследование, игрок был отправлен домой лечиться.



На место Филлипса, сообщает Sky Sports, главный тренер англичан Гарет Саутгейт сразу же вызвал 26-летнего Уорд-Проуза, который в минувшую субботу против "Челси" забил гол и схлопотал удаление.



Добавим, днем ранее дополнительные вызовы в сборную Англии, которой играть с Андоррой и Венгрией, получили Бен Чилуэлл и Тэмми Абрахэм.