Уорд-Проуз заменил Филлипса в сборной Англии
Капитан "Саутгемптона" Джеймс Уорд-Проуз был вызван в сборную Англии на место травмированного полузащитника "Лидса" Калвина Филлипса.
В минувшую субботу 25-летний Филлипс помог "Лидсу" одержать победу 1:0 над "Уотфордом" в рамках Премьер-Лиги, сыграв все 90 минут.
Однако по прибытии в расположение национальной команды Калвин пожаловался на икроножную мышцу. Пройдя обследование, игрок был отправлен домой лечиться.
На место Филлипса, сообщает Sky Sports, главный тренер англичан Гарет Саутгейт сразу же вызвал 26-летнего Уорд-Проуза, который в минувшую субботу против "Челси" забил гол и схлопотал удаление.
Добавим, днем ранее дополнительные вызовы в сборную Англии, которой играть с Андоррой и Венгрией, получили Бен Чилуэлл и Тэмми Абрахэм.
05.10.2021 17:00
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Короли сами по себе на троне.
Тру Манс на купившем с али экспресса страпоне)))
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