Фергюсон считает, что Роналду должен был выйти в старте против "Эвертона"

Легенда "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон считает, что нападающий Криштиану Роналду должен был выйти в стартовом составе на матч против "Эвертона" в минувшую субботу.

Несмотря на то, что дальше следовала двухнедельная международная пауза, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер ударился в ротацию и поменял аж половину полевых игроков на матч против "Эвертона" относительно победы 2:1 над "Вильярреалом" в Лиге Чемпионов несколькими днями ранее.



Наиболее спорным стало решение Сульшера оставить в запасе 36-летнего Роналду, который забил уже пять голов после своего возвращения в клуб. Сыграв 1:1 с "ирисками", Оле Гуннар заявил, что не жалеет о своему решении, так как должен дозировать получаемую ветераном нагрузку.



В качестве почетного гостя на "Олд Траффорд" в субботу побывал Хабиб Нурмагомедов, и на видео, которое дагестанец распространил в своих социальных сетях, можно расслышать некоторые детали его разговора с Фергюсоном.



Как отмечает Sky Sports, в общении с Хабибом сэр Алекс говорит, что "Эвертон" получил импульс, "когда узнал, что Роналду не играет". Также Фергюсон признает неправоту Сульшера: "Ты всегда должен выпускать в старте своих лучших игроков".



Добавим, против "ирисок" Криштиану появился только во втором тайме и, не сумев отличиться, в расстроенных чувствах убежал в раздевалку.