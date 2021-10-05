"Арсенал" присмотрел Калверт-Левина и Уоткинса на замену Лакасетту

"Арсенал" присмотрел двух выступающих в Премьер-Лиге нападающих на замену Александру Лакасетту.

Сейчас уже не остается никаких сомнений, что истекающий в конце этого сезона контракт Лакасетта продлен не будет.



Вопрос лишь в том, уйдет Александр в конце сезона свободным агентом, или "канониры" попытаются продать его в январе.



Как утверждает The Sun, "Арсенал" уже работает над заменой для 30-летнего француза, зарабатывающего 180 тысяч фунтов в неделею.



На радаре у "канониров" оказались два игрока сборной Англии: 24-летний Доминик Калверт-Левин из "Эвертона" и 25-летний Олли Уоткинс из "Астон Виллы".



В прошлом сезоне Доминик и Олли забили 16 и 14 голов, соответственно, в рамках Премьер-Лиги.