"Арсенал" присмотрел Калверт-Левина и Уоткинса на замену Лакасетту

Олли Уоткинс "Арсенал" присмотрел двух выступающих в Премьер-Лиге нападающих на замену Александру Лакасетту.

Сейчас уже не остается никаких сомнений, что истекающий в конце этого сезона контракт Лакасетта продлен не будет.

Вопрос лишь в том, уйдет Александр в конце сезона свободным агентом, или "канониры" попытаются продать его в январе.

Как утверждает The Sun, "Арсенал" уже работает над заменой для 30-летнего француза, зарабатывающего 180 тысяч фунтов в неделею.

На радаре у "канониров" оказались два игрока сборной Англии: 24-летний Доминик Калверт-Левин из "Эвертона" и 25-летний Олли Уоткинс из "Астон Виллы".

В прошлом сезоне Доминик и Олли забили 16 и 14 голов, соответственно, в рамках Премьер-Лиги.


Метки Арсенал, Астон Вилла, Калверт-Левин, Лакасетт, Уоткинс, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. hunter022 05.10.2021 16:09 # hunter022
    Уоткинс и его родные болеют за Арсенал

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  2. murderface616 05.10.2021 16:06 # murderface616
    зачем им идти на понижение в эту помойку?

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