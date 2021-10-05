Фердинанд изменил мнение насчет фаворита Премьер-Лиги
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд признался, что теперь считает фаворитом Премьер-Лиги не "Челси", а "Манчестер Сити".
В минувшее воскресенье "Сити" сыграл вничью 2:2 с "Ливерпулем", доминируя над хозяевами "Энфилда" в первом тайме.
А неделей ранее "горожане" убедительно обыграли на выезде "Челси" со счетом 0:1. Эти матчи убедили Фердинанда перебежать в лагерь сторонников команды Хосепа Гвардиолы.
"Это все очень переменчиво, люди! Во время первых четырех-пяти туров сезона я сидел здесь и говорил, что "Челси" — фаворит".
"Спустя три-четыре тура я думаю, что "Манчестер Сити" — фаворит. Они произвели на меня серьезное впечатление своей игрой в больших матчах".
"Сити" доминировал против "Челси", они доминировали против "Ливерпуля" в первом тайме и должны были прикончить игру".
"Они могут быть расстроены, что сыграли 2:2, но на меня они производят наиболее сильное впечатление. Они выглядят наиболее грозно".
"Нет сомнений, что они будут доминировать в 99 процентах своей матчей. Есть лишь вопрос с реализацией. Когда она наладят этот элемент, их будет сложно остановить".
"Сити" обладает опытом, мастерством и игроками. Кажется, что они на голову и плечи выше остальных тактически", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.
05.10.2021 14:00
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Последние комментарии:
что эта сучка никак не определится? Через 3 матча скажет,что Брентфорд будет в зоне ЛЧ
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ливерпуль, как лакмусовая бумажка, показывает, кто достоин. хорошо, что на красных никто не давит
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КОРОЛИ!!!
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вай бля ара ебало на ноль ваааай
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