Фердинанд изменил мнение насчет фаворита Премьер-Лиги

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд признался, что теперь считает фаворитом Премьер-Лиги не "Челси", а "Манчестер Сити".

В минувшее воскресенье "Сити" сыграл вничью 2:2 с "Ливерпулем", доминируя над хозяевами "Энфилда" в первом тайме.



А неделей ранее "горожане" убедительно обыграли на выезде "Челси" со счетом 0:1. Эти матчи убедили Фердинанда перебежать в лагерь сторонников команды Хосепа Гвардиолы.



"Это все очень переменчиво, люди! Во время первых четырех-пяти туров сезона я сидел здесь и говорил, что "Челси" — фаворит".



"Спустя три-четыре тура я думаю, что "Манчестер Сити" — фаворит. Они произвели на меня серьезное впечатление своей игрой в больших матчах".



"Сити" доминировал против "Челси", они доминировали против "Ливерпуля" в первом тайме и должны были прикончить игру".



"Они могут быть расстроены, что сыграли 2:2, но на меня они производят наиболее сильное впечатление. Они выглядят наиболее грозно".



"Нет сомнений, что они будут доминировать в 99 процентах своей матчей. Есть лишь вопрос с реализацией. Когда она наладят этот элемент, их будет сложно остановить".



"Сити" обладает опытом, мастерством и игроками. Кажется, что они на голову и плечи выше остальных тактически", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.