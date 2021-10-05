Салах требует повысить его зарплату до 300-380 тыс. фунтов в неделю

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах хочет получать 300-380 тысяч фунтов в неделю по своему новому контракту.

Минувшим летом "Ливерпуль" продлил сотрудничество с целым рядом основных игроков, а вот Салах новый контракт не заключил до сих пор.



Ситуация с Мохамедом, начавшим новый сезон в великолепной форме, становится все более напряженной, ведь действующий контракт экс-игрока "Ромы" истекает уже в 2023 году.



Как утверждает The Independent, 29-летний египтянин хочет, чтобы новый контракт подтвердил его статус одного из лучших игроков в Премьер-Лиге.



Салах — по примеру Кевина Де Брюйне из "Манчестер Сити" — хочет увеличить свою зарплату за пределы 300 тыс. фунтов в неделю, однако "Ливерпуль" на это не решается. Столько в команде Юргена Клоппа сейчас не получает никто.