Салах требует повысить его зарплату до 300-380 тыс. фунтов в неделю
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах хочет получать 300-380 тысяч фунтов в неделю по своему новому контракту.
Минувшим летом "Ливерпуль" продлил сотрудничество с целым рядом основных игроков, а вот Салах новый контракт не заключил до сих пор.
Ситуация с Мохамедом, начавшим новый сезон в великолепной форме, становится все более напряженной, ведь действующий контракт экс-игрока "Ромы" истекает уже в 2023 году.
Как утверждает The Independent, 29-летний египтянин хочет, чтобы новый контракт подтвердил его статус одного из лучших игроков в Премьер-Лиге.
Салах — по примеру Кевина Де Брюйне из "Манчестер Сити" — хочет увеличить свою зарплату за пределы 300 тыс. фунтов в неделю, однако "Ливерпуль" на это не решается. Столько в команде Юргена Клоппа сейчас не получает никто.
05.10.2021 13:00
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Последние комментарии:
вот это патриот своего клуба. но лучше 400к. гулять так гулять.
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Америкосы продадут в Реал или Ювентус за 120 млн ., Салаху там под пол ляма платить будут...и все довольны будут.
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Увеличить фиксированную часть зарплаты на процентов 20 и прописать хорошие бонусы за голы и ассисты. И все будут счастливы.
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Никак не нажруться эти пидарасы. Я ебу что твориться в этом мире, где простой работяга батрачит в месяц и от силы 20-30к гривень имеет, а какие то пидарасы с наколками бегают по полю и по 300 зелёных в неделю!!! Я ебу
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350 и по рукам. Владельцы столько пиздели на тему, что переподписания - наши трансферы, тогда покажите это xyли.
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Охренел совсем. Пусть валит в свой ПСЖ.
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Дайте ему все пожалуйста, он этого заслуживает
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в МЮ бы 800 не глядя кинули.
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Ну судя по тому как он играет сейчас можно и 500 в неделю.
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А это он сам в Индепендент обратился и рассказал? Так или иначе имеет полное право, он же не рюдигер какой-то. Только вот вряд ли дело выгорит, да и насчёт сроков, думаю, там тоже есть вопросы.
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Заслужил Хан
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Маловато столько в неделю а вот за каждый день норм.
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Не наемник! Повторяю, не наемник!
За портовый бордель выступают бескорыстные футболисты, с детства преданные петушиной красной эмблеме, лгбт-гимну "юнва" и страпону. Причем играют исключительно ради свиней на трибунах инфилдского унитаза и за "великую" скузнявую историю!!!11
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