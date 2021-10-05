Салах требует повысить его зарплату до 300-380 тыс. фунтов в неделю

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах хочет получать 300-380 тысяч фунтов в неделю по своему новому контракту.

Минувшим летом "Ливерпуль" продлил сотрудничество с целым рядом основных игроков, а вот Салах новый контракт не заключил до сих пор.

Ситуация с Мохамедом, начавшим новый сезон в великолепной форме, становится все более напряженной, ведь действующий контракт экс-игрока "Ромы" истекает уже в 2023 году.

Как утверждает The Independent, 29-летний египтянин хочет, чтобы новый контракт подтвердил его статус одного из лучших игроков в Премьер-Лиге.

Салах — по примеру Кевина Де Брюйне из "Манчестер Сити" — хочет увеличить свою зарплату за пределы 300 тыс. фунтов в неделю, однако "Ливерпуль" на это не решается. Столько в команде Юргена Клоппа сейчас не получает никто.


Метки контракты, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 05.10.2021 14:03 # manutd-20champ
    вот это патриот своего клуба. но лучше 400к. гулять так гулять.

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  2. nnx05 05.10.2021 14:01 # nnx05
    Америкосы продадут в Реал или Ювентус за 120 млн ., Салаху там под пол ляма платить будут...и все довольны будут.

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  3. liverpool888 05.10.2021 14:00 # liverpool888
    Увеличить фиксированную часть зарплаты на процентов 20 и прописать хорошие бонусы за голы и ассисты. И все будут счастливы.

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  4. warham 05.10.2021 13:57 # warham
    Никак не нажруться эти пидарасы. Я ебу что твориться в этом мире, где простой работяга батрачит в месяц и от силы 20-30к гривень имеет, а какие то пидарасы с наколками бегают по полю и по 300 зелёных в неделю!!! Я ебу

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  5. gerrard08 05.10.2021 13:46 # gerrard08
    350 и по рукам. Владельцы столько пиздели на тему, что переподписания - наши трансферы, тогда покажите это xyли.

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  6. halamadrid94 05.10.2021 13:44 # halamadrid94
    Охренел совсем. Пусть валит в свой ПСЖ.

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  7. tursa 05.10.2021 13:29 # tursa
    Дайте ему все пожалуйста, он этого заслуживает

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  8. alexomck 05.10.2021 13:29 # alexomck
    в МЮ бы 800 не глядя кинули.

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  9. sexan 05.10.2021 13:27 # sexan
    Ну судя по тому как он играет сейчас можно и 500 в неделю.

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  10. sausage 05.10.2021 13:18 # sausage
    А это он сам в Индепендент обратился и рассказал? Так или иначе имеет полное право, он же не рюдигер какой-то. Только вот вряд ли дело выгорит, да и насчёт сроков, думаю, там тоже есть вопросы.

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  11. chr1s8rown 05.10.2021 13:10 # chr1s8rown
    Заслужил Хан

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  12. hunter022 05.10.2021 13:07 # hunter022
    Маловато столько в неделю а вот за каждый день норм.

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  13. true-manc 05.10.2021 13:05 # true-manc
    Не наемник! Повторяю, не наемник!

    За портовый бордель выступают бескорыстные футболисты, с детства преданные петушиной красной эмблеме, лгбт-гимну "юнва" и страпону. Причем играют исключительно ради свиней на трибунах инфилдского унитаза и за "великую" скузнявую историю!!!11

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