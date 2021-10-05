Каррагер не видит в "Юнайтед" претендента на титул

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер уверен, что "Манчестер Юнайтед" не сможет вмешаться в борьбу за титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Заняв второе место в Премьер-Лиге в прошлом сезоне, на сей раз "Юнайтед", естественно, хочет сделать шаг вперед, особенно после своих впечатляющих трансферов.



Однако Каррагер считает, что только "Челси" имеет реальные шансы потягаться с двумя фаворитами.



"Мы много говорили о "Челси", и посмотрите — они на вершине лиги".



"Я просто думаю, что "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" имеют небольшое преимущество, если посмотреть на их отдельные матчи и статистику вроде ожидаемых голов, ударов по воротам и прочие метрики".



"Тем не менее, "Челси" — чемпионы Европы, а "Юнайтед" я не вижу участвующим в чемпионской гонке", — сообщил Каррагер в эфире.