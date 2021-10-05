Каррагер не видит в "Юнайтед" претендента на титул

Джейми Каррагер Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер уверен, что "Манчестер Юнайтед" не сможет вмешаться в борьбу за титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Заняв второе место в Премьер-Лиге в прошлом сезоне, на сей раз "Юнайтед", естественно, хочет сделать шаг вперед, особенно после своих впечатляющих трансферов.

Однако Каррагер считает, что только "Челси" имеет реальные шансы потягаться с двумя фаворитами.

"Мы много говорили о "Челси", и посмотрите — они на вершине лиги".

"Я просто думаю, что "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" имеют небольшое преимущество, если посмотреть на их отдельные матчи и статистику вроде ожидаемых голов, ударов по воротам и прочие метрики".

"Тем не менее, "Челси" — чемпионы Европы, а "Юнайтед" я не вижу участвующим в чемпионской гонке", — сообщил Каррагер в эфире.


Метки Каррагер, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2021 12:00

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  1. intellect 05.10.2021 12:29 # intellect
    Ливер лохи, Челси Бохи

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  2. jakov 05.10.2021 12:27 # jakov
    Сити чемпион. в ливерной колбаске же всё держится на настроении Салаха

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  3. pokersanogo 05.10.2021 12:04 # pokersanogo
    Всё верно. При этом Челси всё равно может не хватить на всю дистанцию, если найдется управа на Лукаку, что мы отчасти видели в последних матчах.

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