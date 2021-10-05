Каррагер не видит в "Юнайтед" претендента на титул
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер уверен, что "Манчестер Юнайтед" не сможет вмешаться в борьбу за титул Премьер-Лиги в этом сезоне.
Заняв второе место в Премьер-Лиге в прошлом сезоне, на сей раз "Юнайтед", естественно, хочет сделать шаг вперед, особенно после своих впечатляющих трансферов.
Однако Каррагер считает, что только "Челси" имеет реальные шансы потягаться с двумя фаворитами.
"Мы много говорили о "Челси", и посмотрите — они на вершине лиги".
"Я просто думаю, что "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" имеют небольшое преимущество, если посмотреть на их отдельные матчи и статистику вроде ожидаемых голов, ударов по воротам и прочие метрики".
"Тем не менее, "Челси" — чемпионы Европы, а "Юнайтед" я не вижу участвующим в чемпионской гонке", — сообщил Каррагер в эфире.
05.10.2021 12:00
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Последние комментарии:
Ливер лохи, Челси Бохи
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Сити чемпион. в ливерной колбаске же всё держится на настроении Салаха
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Всё верно. При этом Челси всё равно может не хватить на всю дистанцию, если найдется управа на Лукаку, что мы отчасти видели в последних матчах.
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