Крауч советует "Юнайтед" купить Райса или Филлипса

Калвин Филлипс и Деклан Райс Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч считает, что покупка Деклана Райса из "Вест Хэма" или Калвина Филлипса из "Лидса" помогла бы "Манчестер Юнайтед" стать лучшей командой в Премьер-Лиге.

Центр поля, особенно опорная зона, остается, пожалуй, наиболее проблемной зоной в команде Оле Гуннара Сульшера.

Минувшим летом главный тренер "Юнайтед" сохранил веру в Скотта Мактоминея и Фреда как в своих опорников, а покупку классного полузащитника оборонительного плана отложил на год.

По мнению Крауча, "красным дьяволам" подошел бы любой из двух основных опорников сборной Англии.

"Сульшер захочет пригласить полузащитника, который сможет связывать различные части команды и выступать надежной базой при потере мяча".

"Каждой великой команде нужен ориентированный на оборону полузащитник, способный разыгрывать мяч. Хаби Алонсо был прекрасным примером этому в мой период в "Ливерпуле".

"Поставьте туда Деклана Райса или Калвина Филлипса — потратив на эту очередную кучу денег, — и это сделает вас, пожалуй, сильнейшим коллективом в лиге", — сообщил Крауч Daily Mail.


Метки Крауч, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 05.10.2021 11:51 # tursa
    Может сразу обоих? Всрать 200 лямов на таких же матичей и фредов

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  2. mrtldc94 05.10.2021 11:30 # mrtldc94
    Или Райта...или Филипса...может сразу Райт-Филипса?)))

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  3. mancunia-planet 05.10.2021 11:11 # mancunia-planet
    Если б Райс мог ещё разыгрывать мячи как Верратти, цены бы ему не было.

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  4. quavo 05.10.2021 11:10 # quavo
    Нахуй эти английские леревья не нужны . Щас видел как максимилиан с ню накрутил лошка райса , а кучерявый медленный тугодум судя по евро . Надо брать нигерка какого нибудь , ндинди или невеша

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  5. manutd-20champ 05.10.2021 11:08 # manutd-20champ
    каланча дело говорит

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