Крауч советует "Юнайтед" купить Райса или Филлипса

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч считает, что покупка Деклана Райса из "Вест Хэма" или Калвина Филлипса из "Лидса" помогла бы "Манчестер Юнайтед" стать лучшей командой в Премьер-Лиге.

Центр поля, особенно опорная зона, остается, пожалуй, наиболее проблемной зоной в команде Оле Гуннара Сульшера.



Минувшим летом главный тренер "Юнайтед" сохранил веру в Скотта Мактоминея и Фреда как в своих опорников, а покупку классного полузащитника оборонительного плана отложил на год.



По мнению Крауча, "красным дьяволам" подошел бы любой из двух основных опорников сборной Англии.



"Сульшер захочет пригласить полузащитника, который сможет связывать различные части команды и выступать надежной базой при потере мяча".



"Каждой великой команде нужен ориентированный на оборону полузащитник, способный разыгрывать мяч. Хаби Алонсо был прекрасным примером этому в мой период в "Ливерпуле".



"Поставьте туда Деклана Райса или Калвина Филлипса — потратив на эту очередную кучу денег, — и это сделает вас, пожалуй, сильнейшим коллективом в лиге", — сообщил Крауч Daily Mail.