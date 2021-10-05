"Арсенал" следит за Стерлингом

"Арсенал" наблюдает за ситуацией вокруг вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга.

В данный момент у Стерлинга остается менее двух лет от действующего контракта, продлить который "Сити" уже давно пытается.



В конце прошлого года переговоры были поставлены на паузу из-за того, что Рахим сменил агентов. Сейчас стороны вновь общаются, но процесс продвигается "медленно", как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, и это связано с неважной игрой 26-летнего англичанина.



Еще в прошлом сезоне Стерлинг перестал быть твердым игроком основы для Хосепа Гвардиолы, и в новой кампании это не изменилось. В воскресном матче против своего бывшего клуба "Ливерпуля" Рахим лишь вышел на замену во втором тайме.



Несмотря на затяжной спад, Стерлинг требует увеличить свою зарплату — с нынешних 300 до 350 тысяч фунтов в неделю. В то же время Рахим понимает, что клуб может предпочесть продать его, если он не улучшит свою игру.



Два года назад Стерлинг оценивался в 100 млн. фунтов. Если Рахим так и не прибавит, то в конце сезона, когда у него останется только 12 месяцев по контракту, может оказаться выставлен на трансфер по весьма привлекательной для других клубов цене, и "Арсенал" уже держит в уме такой вариант.