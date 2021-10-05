"Арсенал" следит за Стерлингом

Рахим Стерлинг "Арсенал" наблюдает за ситуацией вокруг вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга.

В данный момент у Стерлинга остается менее двух лет от действующего контракта, продлить который "Сити" уже давно пытается.

В конце прошлого года переговоры были поставлены на паузу из-за того, что Рахим сменил агентов. Сейчас стороны вновь общаются, но процесс продвигается "медленно", как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, и это связано с неважной игрой 26-летнего англичанина.

Еще в прошлом сезоне Стерлинг перестал быть твердым игроком основы для Хосепа Гвардиолы, и в новой кампании это не изменилось. В воскресном матче против своего бывшего клуба "Ливерпуля" Рахим лишь вышел на замену во втором тайме.

Несмотря на затяжной спад, Стерлинг требует увеличить свою зарплату — с нынешних 300 до 350 тысяч фунтов в неделю. В то же время Рахим понимает, что клуб может предпочесть продать его, если он не улучшит свою игру.

Два года назад Стерлинг оценивался в 100 млн. фунтов. Если Рахим так и не прибавит, то в конце сезона, когда у него останется только 12 месяцев по контракту, может оказаться выставлен на трансфер по весьма привлекательной для других клубов цене, и "Арсенал" уже держит в уме такой вариант.


Метки Арсенал, Манчестер Сити, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. mancityman 05.10.2021 10:27 # mancityman
    Забирайте этого хуесоса портового за бесплатно!!!

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  2. mixmaster 05.10.2021 10:22 # mixmaster
    нахер не нужен

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  3. superglor 05.10.2021 10:10 # superglor
    Выжали портовую тряпку, теперь можно и выкинуть. Никогда он не нравился.

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  4. sexan 05.10.2021 10:10 # sexan
    А вот это реально шутка дня.)))

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  5. thegodfather 05.10.2021 10:01 # thegodfather
    пхахахахахааааааааааааааааа

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