Саттон: "Салах лучше, чем Месси и Роналду"

Мохамед Салах Экс-нападающий "Блэкберна", "Челси" и "Селтика" Крис Саттон считает, что в данный момент Мохамед Салах и "Ливерпуля" превосходит Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

В минувший уикенд против "Манчестер Сити" Салах создал великолепный гол для Садио Мане, а затем отличился сам, в одиночку обыграв нескольких соперников.

Однако Саттон прежде всего обращает внимание на то, что 29-летний египтянин стабилен из сезона в сезоне, а это и есть признак игрока топ-уровня.

"В данный момент времени он лучше, чем Месси и Роналду. У него сенсационные показатели результативности в последние сезоны. Делать то, что делает он, так много лет на этом уровне... Это лишь показывает, насколько он блестящий игрок".

"Рассуждая о великих игроках, ты смотришь на их стабильность, и Салах делает это сезон за сезоном, тогда как другие проявляют себя и исчезают. Однако "Ливерпуль" до сих пор не продлил с ним контракт", — цитирует Саттона BBC.


Метки Ливерпуль, Салах, Саттон

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2021 09:00

Количество просмотров Просмотров: 874

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. intellect 05.10.2021 09:42 # intellect
    Лукаку всех троих вертел на кую!

    (ответить)

  2. alexomck 05.10.2021 09:32 # alexomck
    в данный момент уже достаточно игроков лучше, чем Месси с Роналду.

    (ответить)

  3. stas13 05.10.2021 09:26 # stas13
    в даннный момент он и лучше пеле, все в какой то момент лучшие

    (ответить)

  4. true-manc 05.10.2021 09:22 # true-manc
    Сосалах разве что ныряет лучше, чем эти двое

    (ответить)

  5. alienripley 05.10.2021 09:17 # alienripley
    А ещё Мо карьера тока началась. А та другая парочка так уже 20лет херачит на уровне..так.. что ещё рано такое говорить о Салахе.

    (ответить)

  6. nietzsche 05.10.2021 09:16 # nietzsche
    а еще прямо сейчас лучше чем пеле и марадона

    (ответить)

  7. shimane 05.10.2021 09:09 # shimane
    очередной эксперт?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: