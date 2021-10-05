Саттон: "Салах лучше, чем Месси и Роналду"

Экс-нападающий "Блэкберна", "Челси" и "Селтика" Крис Саттон считает, что в данный момент Мохамед Салах и "Ливерпуля" превосходит Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

В минувший уикенд против "Манчестер Сити" Салах создал великолепный гол для Садио Мане, а затем отличился сам, в одиночку обыграв нескольких соперников.



Однако Саттон прежде всего обращает внимание на то, что 29-летний египтянин стабилен из сезона в сезоне, а это и есть признак игрока топ-уровня.



"В данный момент времени он лучше, чем Месси и Роналду. У него сенсационные показатели результативности в последние сезоны. Делать то, что делает он, так много лет на этом уровне... Это лишь показывает, насколько он блестящий игрок".



"Рассуждая о великих игроках, ты смотришь на их стабильность, и Салах делает это сезон за сезоном, тогда как другие проявляют себя и исчезают. Однако "Ливерпуль" до сих пор не продлил с ним контракт", — цитирует Саттона BBC.