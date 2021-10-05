Саттон: "Салах лучше, чем Месси и Роналду"
Экс-нападающий "Блэкберна", "Челси" и "Селтика" Крис Саттон считает, что в данный момент Мохамед Салах и "Ливерпуля" превосходит Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
В минувший уикенд против "Манчестер Сити" Салах создал великолепный гол для Садио Мане, а затем отличился сам, в одиночку обыграв нескольких соперников.
Однако Саттон прежде всего обращает внимание на то, что 29-летний египтянин стабилен из сезона в сезоне, а это и есть признак игрока топ-уровня.
"В данный момент времени он лучше, чем Месси и Роналду. У него сенсационные показатели результативности в последние сезоны. Делать то, что делает он, так много лет на этом уровне... Это лишь показывает, насколько он блестящий игрок".
"Рассуждая о великих игроках, ты смотришь на их стабильность, и Салах делает это сезон за сезоном, тогда как другие проявляют себя и исчезают. Однако "Ливерпуль" до сих пор не продлил с ним контракт", — цитирует Саттона BBC.
05.10.2021 09:00
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Последние комментарии:
Лукаку всех троих вертел на кую!
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в данный момент уже достаточно игроков лучше, чем Месси с Роналду.
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в даннный момент он и лучше пеле, все в какой то момент лучшие
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Сосалах разве что ныряет лучше, чем эти двое
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А ещё Мо карьера тока началась. А та другая парочка так уже 20лет херачит на уровне..так.. что ещё рано такое говорить о Салахе.
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а еще прямо сейчас лучше чем пеле и марадона
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очередной эксперт?
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