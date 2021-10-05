До половины клубов Премьер-Лиги могут недосчитаться игроков в ближайшем туре

До половины клубов Премьер-Лиги могут недосчитаться южноамериканских игроков во время следующего тура Премьер-Лиги.

Напомним, в преддверии этого международного перерыва для игроков, полностью прошедших вакцинацию от коронавируса, было сделано исключение по карантину при возвращении в Великобританию из стран "красного списка".



Однако это снимает только часть проблем. Например, сборная Бразилии в этот перерыв проведет три матча в рамках отбора к ЧМ-2022: против Венесуэлы 8 октября, против Колумбии 10 октября, против Уругвая 15 октября.



При этом 8-й тур Премьер-Лиги стартует уже 16 октября, и некоторые игроки просто физически не смогут сыграть за свои клубы в ближайших матчах.



Это касается не только бразильцев, но также аргентинцев, эквадорцев, колумбийцев, уругвайцев, парагвайцев.



Издание Daily Mirror насчитало аж 10 клубов Премьер-Лиги и 17 игроков, которые могут пострадать от того, как составлен календарь матчей в Южной Америке.



Главный тренер "Челси" Томас Тухль, который рискует недосчитаться защитника Тиаго Силвы в следующем матче, уже выразил свое недовольство по этому поводу.



"Он отправится выступать за сборную Бразилии, а затем он вернется в день нашего матча с "Брентфордом". Таковы международные перерывы в 2021 году. Нравится тебе или нет, ты ничего с этим не поделаешь", — заявил Тухель.