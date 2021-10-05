Каррагер хочет, чтобы Роджерс стал преемником Клоппа

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер назвал своего наиболее предпочтительного кандидата на роль преемника для главного тренера "красных" Юргена Клоппа.

Клопп тренирует "Ливерпуль" с 2015 года и имеет контракт до окончания сезона 2023/24.



По мнению Каррагера, продолжить дело Клоппа мог бы вовсе не популярный среди фанатов Стивен Джеррард, а Брендан Роджерс, который шесть лет назад уступил место Юргену и который сейчас трудится в "Лестере", пускай "лисы" в данный момент и не блещут.



"Я огромный фанат Брендана Роджерса, и я считаю его блестящим тренером. Я правда так считаю".



"Мне довелось поработать с ним на протяжении 12 месяцев в "Ливерпуле", и я просто думаю, что эта работа досталась ему слишком рано. Если завтра Юрген Клопп покинет "Ливерпуль", Брендан Роджерс был бы во главе моего списка".



"Этого (возвращения Роджерса) не произойдет, потому что он уже был здесь, но он блестящим образом трудится в "Лестере".



"Я чувствую, что люди близки к негативу, когда вспоминают концовку прошлого сезона: "О, они упустили место в топ-4". Но у них очень хорошая команда, отличный клуб, и год за годом при Брендане Роджерсе они превосходят ожидания, постоянно находясь среди команд, претендующих на попадание в топ-4".



"Он не будет паниковать, и они выправят свое положение, но я думаю, сейчас любому клубу будет сложно попасть в топ-4, учитывая силу "большой четверки". Это будет тяжело, но они поднимутся в таблице", — сообщил Каррагер Sky Sports.