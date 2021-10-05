Фанату "Ливерпуля" грозит уголовное дело за плевок

"Ливерпуль" объявил о готовности уголовного преследования своего фаната, который плюнул в тренерский штаб "Манчестер Сити".

Напомним, после окончания воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде" (2:2) "Сити" подал официальную жалобу из-за плевка со стороны болельщика домашней команды.



Спустя сутки "Ливерпуль" объявил, что совместно со всеми заинтересованными сторонами, включая "горожан", проводит тщательное расследование, собирает свидетельские показания и изучает все возможные видеозаписи.



Как сообщает The Independent, провинившемуся может грозить не только пожизненный запрет на посещение "Энфилда", но и уголовная статья — "красные" отдельным абзацем подтверждают свою готовность при необходимости передать собранную информацию мерсисайдской полиции для возбуждения дела.