Фанату "Ливерпуля" грозит уголовное дело за плевок
"Ливерпуль" объявил о готовности уголовного преследования своего фаната, который плюнул в тренерский штаб "Манчестер Сити".
Напомним, после окончания воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде" (2:2) "Сити" подал официальную жалобу из-за плевка со стороны болельщика домашней команды.
Спустя сутки "Ливерпуль" объявил, что совместно со всеми заинтересованными сторонами, включая "горожан", проводит тщательное расследование, собирает свидетельские показания и изучает все возможные видеозаписи.
Как сообщает The Independent, провинившемуся может грозить не только пожизненный запрет на посещение "Энфилда", но и уголовная статья — "красные" отдельным абзацем подтверждают свою готовность при необходимости передать собранную информацию мерсисайдской полиции для возбуждения дела.
05.10.2021 00:05
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В тюрягу за плевок - это как-то слишком. Он же не негра негром назвал.
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казнить портового негодяя!
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