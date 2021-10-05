Фанату "Ливерпуля" грозит уголовное дело за плевок

Хосеп Гвардиола "Ливерпуль" объявил о готовности уголовного преследования своего фаната, который плюнул в тренерский штаб "Манчестер Сити".

Напомним, после окончания воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде" (2:2) "Сити" подал официальную жалобу из-за плевка со стороны болельщика домашней команды.

Спустя сутки "Ливерпуль" объявил, что совместно со всеми заинтересованными сторонами, включая "горожан", проводит тщательное расследование, собирает свидетельские показания и изучает все возможные видеозаписи.

Как сообщает The Independent, провинившемуся может грозить не только пожизненный запрет на посещение "Энфилда", но и уголовная статья — "красные" отдельным абзацем подтверждают свою готовность при необходимости передать собранную информацию мерсисайдской полиции для возбуждения дела.


Метки болельщики, Ливерпуль, Манчестер Сити, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2021 00:05

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  1. ganinilyha 05.10.2021 00:25 # ganinilyha
    По какой статье интересно

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  2. brown-ale 05.10.2021 00:10 # brown-ale
    В тюрягу за плевок - это как-то слишком. Он же не негра негром назвал.

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  3. true-manc 05.10.2021 00:08 # true-manc
    казнить портового негодяя!

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