Майк Фелан продлил контракт с "Юнайтед" до 2024 года

Ассистент главного тренера "Манчестер Юнайтед" Майк Фелан заключил с клубом новый контракт, рассчитанный до 2024 года.

Фелану довелось поработать ассистентом еще у сэра Алекса Фергюсона с 2008 по 2013 год. Майк покинул "Юнайтед" одновременно с уходом великого шотландца на пенсию.



Не преуспев в качестве самостоятельного специалиста в "Норвиче" и "Халле", в декабре 2018 Фелан вернулся на "Олд Траффорд" и стал ассистировать Оле Гуннару Сульшеру.



Предыдущий контракт Фелана истекал уже в конце этого сезона, однако 59-летний англичанин согласился продлить свое пребывание в клубе еще на два года. Это совпадает со сроком контракта Сульшера.



Daily Mail трактует продление контракта с Феланом как очередной жест клуба в поддержку Сульшера.