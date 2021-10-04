Майк Фелан продлил контракт с "Юнайтед" до 2024 года

Оле Гуннар Сульшер и Майк Фелан Ассистент главного тренера "Манчестер Юнайтед" Майк Фелан заключил с клубом новый контракт, рассчитанный до 2024 года.

Фелану довелось поработать ассистентом еще у сэра Алекса Фергюсона с 2008 по 2013 год. Майк покинул "Юнайтед" одновременно с уходом великого шотландца на пенсию.

Не преуспев в качестве самостоятельного специалиста в "Норвиче" и "Халле", в декабре 2018 Фелан вернулся на "Олд Траффорд" и стал ассистировать Оле Гуннару Сульшеру.

Предыдущий контракт Фелана истекал уже в конце этого сезона, однако 59-летний англичанин согласился продлить свое пребывание в клубе еще на два года. Это совпадает со сроком контракта Сульшера.

Daily Mail трактует продление контракта с Феланом как очередной жест клуба в поддержку Сульшера.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, тренеры, Фелан

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2021 23:00

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  1. tursa 04.10.2021 23:29 # tursa
    главное чтобы олежка не уходил и продлевал все контракты

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