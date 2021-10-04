Майк Фелан продлил контракт с "Юнайтед" до 2024 года
Ассистент главного тренера "Манчестер Юнайтед" Майк Фелан заключил с клубом новый контракт, рассчитанный до 2024 года.
Фелану довелось поработать ассистентом еще у сэра Алекса Фергюсона с 2008 по 2013 год. Майк покинул "Юнайтед" одновременно с уходом великого шотландца на пенсию.
Не преуспев в качестве самостоятельного специалиста в "Норвиче" и "Халле", в декабре 2018 Фелан вернулся на "Олд Траффорд" и стал ассистировать Оле Гуннару Сульшеру.
Предыдущий контракт Фелана истекал уже в конце этого сезона, однако 59-летний англичанин согласился продлить свое пребывание в клубе еще на два года. Это совпадает со сроком контракта Сульшера.
Daily Mail трактует продление контракта с Феланом как очередной жест клуба в поддержку Сульшера.
04.10.2021 23:00
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главное чтобы олежка не уходил и продлевал все контракты
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