Серж Орье перешел в "Вильярреал"

Серж Орье Бывший защитник "Тоттенхэма" Серж Орье присоединился к "Вильярреалу" в качестве свободного агента.

Напомним, перед самым закрытием летнего трансферного окна "шпоры" объявили о досрочном прекращении контракта с Орье по обоюдному согласию сторон.

Серж покинул "Тоттенхэм" после четырех лет в клубе, а сейчас, наконец, нашел новое пристанище. Игрок сборной Кот-д'Ивуара заключил с "Вильярреалом" соглашение до конца сезона с опцией продления на 12 месяцев.

Добавим, что в "Вильярреале" 28-летний Орье воссоединился с Унаи Эмери, который был его тренером в ПСЖ.


Метки Вильярреал, Орье, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2021 22:00

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  1. chelsiukpro 04.10.2021 22:35 # chelsiukpro
    Страно что жидяра бесплатно отпустил хорошего игрока....как сбободный агент так вообще пиздатый вариант!

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