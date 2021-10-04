Серж Орье перешел в "Вильярреал"
Бывший защитник "Тоттенхэма" Серж Орье присоединился к "Вильярреалу" в качестве свободного агента.
Напомним, перед самым закрытием летнего трансферного окна "шпоры" объявили о досрочном прекращении контракта с Орье по обоюдному согласию сторон.
Серж покинул "Тоттенхэм" после четырех лет в клубе, а сейчас, наконец, нашел новое пристанище. Игрок сборной Кот-д'Ивуара заключил с "Вильярреалом" соглашение до конца сезона с опцией продления на 12 месяцев.
Добавим, что в "Вильярреале" 28-летний Орье воссоединился с Унаи Эмери, который был его тренером в ПСЖ.
04.10.2021 22:00
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Страно что жидяра бесплатно отпустил хорошего игрока....как сбободный агент так вообще пиздатый вариант!
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