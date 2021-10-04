Серж Орье перешел в "Вильярреал"

Бывший защитник "Тоттенхэма" Серж Орье присоединился к "Вильярреалу" в качестве свободного агента.

Напомним, перед самым закрытием летнего трансферного окна "шпоры" объявили о досрочном прекращении контракта с Орье по обоюдному согласию сторон.



Серж покинул "Тоттенхэм" после четырех лет в клубе, а сейчас, наконец, нашел новое пристанище. Игрок сборной Кот-д'Ивуара заключил с "Вильярреалом" соглашение до конца сезона с опцией продления на 12 месяцев.



Добавим, что в "Вильярреале" 28-летний Орье воссоединился с Унаи Эмери, который был его тренером в ПСЖ.