Чилуэлл и Абрахэм дополнительно вызваны в сборную Англии

Защитник "Челси" Бен Чилуэлл и нападающий "Ромы" Тэмми Абрахэм были дополнительно вызваны в сборную Англии.

Относительно оригинального списка из 23 имен английская сборная уже понесла одну потерю, недосчитавшись защитника Риса Джеймса, одноклубника Чилуэлла.



И хотя Чилуэлл играет на противоположном краю обороны, нежели Джеймс, наличие Бена придаст главному тренеру англичан Гарету Саутгейту вариативности при игре в обороне, особенно в отсутствие травмированных Харри Магуайра и Трента Александер-Арнольда.



Для 24-летнего Абрахэма вызов в сборную стал наградой за хорошую форму, продемонстрированную Тэмми в "Роме", где он забил четыре гола и отдал две результативные передачи после перехода из "Челси" за 34 миллиона фунтов.



Как сообщает BBC, Чилуэлл и Абрахэм прибудут в расположение национальной команды во вторник.



Добавим, 9 октября сборная Англии сыграет на выезде с Андоррой, а спустя три дня примет на "Уэмбли" венгров.