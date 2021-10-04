Клаудио Раньери возглавил "Уотфорд"
"Уотфорд" подтвердил назначение Клаудио Раньери своим новым главным тренером, заключив с итальянским специалистом контракт на два года.
Напомним, накануне "Уотфорд" попрощался с Хиско Муньосом, который провел на своем посту 10 месяцев и который вывел клуб в Премьер-Лигу в прошлом сезоне.
Спасать "шершней" от возвращения в Чемпионшип будет 69-летний Раньери, который прежде поработал в Англии с "Лестером", "Челси" и "Фулхэмом".
Эта уже 14-я тренерская перестановка на "Викаридж Роуд" с момента, как семейство Поццо получило контроль над клубом в 2012 году.
Для самого Раньери "Уотфорд" становится 21-м клубом за 35 лет тренерской карьеры. В течение этого периода Клаудио выиграл восемь трофеев, включая титул Премьер-Лиги с "лисами" в сезоне 2015/16.
Предыдущим местом работы Раньери была "Сампдория", которую он покинул в конце прошлого сезона.
Добавим, в двух своих первых матчах на новом месте работы Клаудио сыграет против "Ливерпуля" и "Эвертона" (16 и 23 октября).
04.10.2021 20:00
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А интересно, куда делся Шекспир, подельник евоный, кто знает
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Ооо, а вот и ёб*рь портовой помойки подоспел
в следующем туре как раз трахнет скузню
дубль сарра, 2:0 в пользу уотфорда
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