Клаудио Раньери возглавил "Уотфорд"

"Уотфорд" подтвердил назначение Клаудио Раньери своим новым главным тренером, заключив с итальянским специалистом контракт на два года.

Напомним, накануне "Уотфорд" попрощался с Хиско Муньосом, который провел на своем посту 10 месяцев и который вывел клуб в Премьер-Лигу в прошлом сезоне.



Спасать "шершней" от возвращения в Чемпионшип будет 69-летний Раньери, который прежде поработал в Англии с "Лестером", "Челси" и "Фулхэмом".



Эта уже 14-я тренерская перестановка на "Викаридж Роуд" с момента, как семейство Поццо получило контроль над клубом в 2012 году.



Для самого Раньери "Уотфорд" становится 21-м клубом за 35 лет тренерской карьеры. В течение этого периода Клаудио выиграл восемь трофеев, включая титул Премьер-Лиги с "лисами" в сезоне 2015/16.



Предыдущим местом работы Раньери была "Сампдория", которую он покинул в конце прошлого сезона.



Добавим, в двух своих первых матчах на новом месте работы Клаудио сыграет против "Ливерпуля" и "Эвертона" (16 и 23 октября).