Клаудио Раньери возглавил "Уотфорд"

Клаудио Раньери "Уотфорд" подтвердил назначение Клаудио Раньери своим новым главным тренером, заключив с итальянским специалистом контракт на два года.

Напомним, накануне "Уотфорд" попрощался с Хиско Муньосом, который провел на своем посту 10 месяцев и который вывел клуб в Премьер-Лигу в прошлом сезоне.

Спасать "шершней" от возвращения в Чемпионшип будет 69-летний Раньери, который прежде поработал в Англии с "Лестером", "Челси" и "Фулхэмом".

Эта уже 14-я тренерская перестановка на "Викаридж Роуд" с момента, как семейство Поццо получило контроль над клубом в 2012 году.

Для самого Раньери "Уотфорд" становится 21-м клубом за 35 лет тренерской карьеры. В течение этого периода Клаудио выиграл восемь трофеев, включая титул Премьер-Лиги с "лисами" в сезоне 2015/16.

Предыдущим местом работы Раньери была "Сампдория", которую он покинул в конце прошлого сезона.

Добавим, в двух своих первых матчах на новом месте работы Клаудио сыграет против "Ливерпуля" и "Эвертона" (16 и 23 октября).


Метки Раньери, тренеры, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2021 20:00

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  1. apl-nash 04.10.2021 20:11 # apl-nash
    А интересно, куда делся Шекспир, подельник евоный, кто знает

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  2. true-manc 04.10.2021 20:07 # true-manc
    Ооо, а вот и ёб*рь портовой помойки подоспел
    в следующем туре как раз трахнет скузню
    дубль сарра, 2:0 в пользу уотфорда

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