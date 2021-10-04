"Эвертон" дважды пытался арендовать Ван де Бека летом

Донни Ван де Бек Технический директор "Эвертона" Марсель Брандс рассказал, что его клуб дважды пытался арендовать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бека.

По словам Брандса, впервые "ириски" обратились насчет Ван де Бека еще в июне. В конце августа мерсисайдский клуб вернулся, но "Юнайтед", как и в первом случае, принял решение оставить Донни у себя.

"Он был в нашем списке. Мы сделали запрос насчет него в начале трансферного окна, но сделка оказалась невозможна".

"В конце окна я получил звонок от Гвидо Альберса, его агента, и он сказал мне, что игрока все-таки могут отпустить в аренду. Однако в последнюю минутку сделка снова была заблокирована", — сообщил Брандс NOC.


Метки Брандс, Ван де Бек, Манчестер Юнайтед, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2021 19:00

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  1. tursa 04.10.2021 19:05 # tursa
    Ни себе ни людям как и с санчо, и с роналду, лишь бы другим не достались манки они такие

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