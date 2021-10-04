"Эвертон" дважды пытался арендовать Ван де Бека летом
Технический директор "Эвертона" Марсель Брандс рассказал, что его клуб дважды пытался арендовать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бека.
По словам Брандса, впервые "ириски" обратились насчет Ван де Бека еще в июне. В конце августа мерсисайдский клуб вернулся, но "Юнайтед", как и в первом случае, принял решение оставить Донни у себя.
"Он был в нашем списке. Мы сделали запрос насчет него в начале трансферного окна, но сделка оказалась невозможна".
"В конце окна я получил звонок от Гвидо Альберса, его агента, и он сказал мне, что игрока все-таки могут отпустить в аренду. Однако в последнюю минутку сделка снова была заблокирована", — сообщил Брандс NOC.
04.10.2021 19:00
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Ни себе ни людям как и с санчо, и с роналду, лишь бы другим не достались манки они такие
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