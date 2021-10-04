Тухель: "Саулю не нужно переживать"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель объяснил, почему полузащитник Сауль Ньигес не сыграл против "Саутгемптона" в субботу.

Против "Саутгемптона" Тухель доверил место в стартовом составе Рубену Лофтус-Чику, а на замену выпустил Росса Баркли, тогда как арендованный у "Атлетико" Сауль так и не сыграл.



Однако Тухель советует Саулю сохранять спокойствие. Томас просто не хотел, чтобы повторилась история матча против "Астон Виллы", когда находящийся в процессе адаптации игрок оказался в настоящей мясорубке в центре поля.



"Ему не нужно переживать. Пускай продолжает упорно работать, адаптироваться, и его шансы придут".



"Мы можем дать шанс только 11 игрокам. Я бы хотел смотреть на это в позитивном ключе".



"Конечно, если ты обернешься, то увидишь восемь игроков, которым ты не оказал доверие с первых минут. Но такова реальность. От реальности не спрятаться".



"Я всегда буду принимать свои решения, исходя из того, как мне кажется лучшим для команды в данный момент времени. Всегда будут тактические решения, связанные с текущей формой игроков и их взаимодействием друг с другом на поле".



"Говоря о Сауле, сегодня он был очень, очень близок к выходу в старте. В конце концов я решил не выпускать его, потому что не хотел снова бросать его против соперника, который использует высокий прессинг. Я не был уверен, что это справедливо, и слегка засомневался".



"Я несу ответственность за выбор состава, и восьми игрокам мой выбор сегодня не понравился. Такова жизнь в "Челси". Мы должны продолжать двигаться вперед, чтобы каждый при этом сохранял позитивный настрой", — цитирует Тухеля Football.London.