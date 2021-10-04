Тухель: "Саулю не нужно переживать"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель объяснил, почему полузащитник Сауль Ньигес не сыграл против "Саутгемптона" в субботу.
Против "Саутгемптона" Тухель доверил место в стартовом составе Рубену Лофтус-Чику, а на замену выпустил Росса Баркли, тогда как арендованный у "Атлетико" Сауль так и не сыграл.
Однако Тухель советует Саулю сохранять спокойствие. Томас просто не хотел, чтобы повторилась история матча против "Астон Виллы", когда находящийся в процессе адаптации игрок оказался в настоящей мясорубке в центре поля.
"Ему не нужно переживать. Пускай продолжает упорно работать, адаптироваться, и его шансы придут".
"Мы можем дать шанс только 11 игрокам. Я бы хотел смотреть на это в позитивном ключе".
"Конечно, если ты обернешься, то увидишь восемь игроков, которым ты не оказал доверие с первых минут. Но такова реальность. От реальности не спрятаться".
"Я всегда буду принимать свои решения, исходя из того, как мне кажется лучшим для команды в данный момент времени. Всегда будут тактические решения, связанные с текущей формой игроков и их взаимодействием друг с другом на поле".
"Говоря о Сауле, сегодня он был очень, очень близок к выходу в старте. В конце концов я решил не выпускать его, потому что не хотел снова бросать его против соперника, который использует высокий прессинг. Я не был уверен, что это справедливо, и слегка засомневался".
"Я несу ответственность за выбор состава, и восьми игрокам мой выбор сегодня не понравился. Такова жизнь в "Челси". Мы должны продолжать двигаться вперед, чтобы каждый при этом сохранял позитивный настрой", — цитирует Тухеля Football.London.
04.10.2021 18:00
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Пусть ждёт кубковых матчей и некоторых матчей в ЛЧ ! Для этого практически и брали. Пусть не переживает когда оторвёмся от всех то можно и дать практику Саулю...
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В Атлетико по жизни всякие говноеды играют. Что крыса лысеющая Годин, что гомик коке, что Симау гнида бородатая и список то можно продолжать бесконечно
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Кхахахахха сначала выустил в первом же матче надеясь на него, а потом понял что ему купили очередного барклея или дринкводку
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ИМПЕРАТОР!!!
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