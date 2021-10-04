Невилл: "Роналду подвергает Сульшера давлению таким поведением"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что своим поведением после окончания матча против "Эвертона" нападающий Криштиану Роналду подверг давлению главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера.

Против "ирисок" Роналду появился на замену только во втором тайме, так и не сумев отличиться. А после финального свистка (1:1) Криштиану с разочарованным выражением лица сразу же полетел в раздевалку, и Невилл видит в этом проблему.



"Я видел матч и видел, как он ушел с поля. Не могу сказать, что мне это понравилось".



"Расстроен ли Криштиану, когда не играет? Да. Расстроен ли Криштиану, когда не забивает? Да. Расстроен ли Криштиану, когда команда не побеждает? Конечно. Мы и так это знаем. Ему не нужно это доказывать".



"Он уходит с поля, что-то бормоча себе под нос, и из-за этого в воздухе повисает вопрос. Что он говорит? На кого он злится? Это может быть связано только с тренером".



"Криштиану достаточно умен, чтобы понимать, что такого рода действия подвергнут его тренера настоящему давлению — еще большему давлению, нежели он и так испытывает".



"Думаю, такие вещи нужно взять под контроль. Криштиану не всегда будет забивать и, возможно, будет играть не в каждом матче. Но такие уходы с поля будут подвергать давлению Оле Гуннара Сульшера", — сообщил Невилл Sky Sports.