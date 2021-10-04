Семь вещей, что мы узнали в 7-м туре

7-й тур Премьер-Лиги был отмечен очередной осечкой "Манчестер Юнайтед", первым в дивизионе тренерским увольнением со старта сезона, а также захватывающим противостоянием "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".





"Юнайтед" снова без победы

Серия домашних матчей "Манчестер Юнайтед" стала серией разочарований. Команде Сульшера удалось вырвать победу над "Вильярреалом", но поздний гол Криштиану Роналду не скрыл очередное слабое выступление манкунианцев. Через несколько дней случилась новая неудача: очко с "Олд Траффорд" увез "Эвертон".



"Юнайтед" мог остаться ни с чем. В концовке встречи Том Дэвис получил шанс вырвать победу для "ирисок", но вместо удара сделал передачу в офсайд Йерри Мине, гол которого был отменен. "Эвертон" создал несколько шансов на контратаках, снова ставших большой проблемой для "красных дьяволов". Решение оставить Роналду на скамейке запасных большого влияния не имело. Антони Мартиаль свой выход в старте голом оправдал, а у Роналду и Погба было достаточно времени, чтобы вырвать для "Юнайтед" очередную победу, но команда создала недостаточно шансов.



"Юнайтед" отстает от лидеров только на два очка, но подопечные Сульшера еще не встречались ни с кем из конкурентов, а почти все их матчи оставили грустное впечатление.



"Уотфорд" увольняет тренера



Для "шершней" смена менеджера — обыденность, и поражение на поле "Лидса" стало только формальным поводом. "Уотфорд" старт сезона не провалил, но команда проиграла уже четыре матча, не сыграв еще ни с кем из грандов Премьер-Лиги. Клуб с "Викаридж Роуд" любит менять тренеров даже для профилактики, и Хиско Муньос всегда был фаворитом на первое увольнение.



Для "Лидса" субботняя победа стала первой в нынешнем сезоне. Команда Марсело Бьелсы выглядела живо, хотя свое превосходство показала на фоне очень несобранного соперника. Но взять три очка "Лидсу" удалось намного раньше, чем "Шеффилд Юнайтед" в прошлом сезоне, а также раньше, чем еще четыре командам, отправляющимся на международный перерыв без побед. "Ньюкасл" снова создавал моменты, но проиграл "Вулверхэмптону". "Норвич" и "Бернли" сыграли вничью между собой, и "канарейки" набрали хотя бы первое очко. А "Саутгемптону" достался слишком сложный соперник, чтобы рассчитывать на успех.



"Челси" отреагировал на неудачи



Победить "Саутгемптон" у себя дома "Челси" не удавалось в трех предыдущих встречах. "Святые" и в этом сезоне производят солидное впечатление в играх с ведущими командами, но нехватка голов — большая проблема для Ральфа Хазенхюттля. Уход Данни Ингса ощущается все сильнее, и после семи туров "Саутгемптон" имеет только два забитых мяча с игры.



"Челси" был мотивирован после двух подряд поражений. Томас Тухель выпустил в старте и Ромелу Лукаку, и Тимо Вернера, что дало свой результат. Немец забил первый гол в сезоне, лондонцы атаковали с азартом, два их гола отменили, и они могли остаться без победы и на этот раз. Выровняв игру во втором тайме, "Саутгемптон" сравнял счет и был готов броситься за победой. Но энтузиазма оказалось слишком много. Джеймс Уорд-Проуз получил красную карточку за грубый подкат в ноги Жоржиньо, а "Челси" в оставшиеся минуты добил соперника.



Проблемы у лидеров чемпионата были, но выступление команды Тухеля в субботу — лучшее из тех, что выдал "Челси" после предыдущей международной паузы.



"Лестер" играет без полузащиты



"Кристал Пэлас" в домашней встрече с командой Брендана Роджерсе совершил камбэк, хотя на деле должен был комфортно побеждать. "Орлы" мощно начали поединок и владели инициативой на протяжении почти всей встречи. Свои шансы "Пэлас" в первом тайме не использовал, после чего ошибки в обороне и проворность дуэта Варди-Ихеаначо привели хозяев к счету 0:2.



Отыграться команда Патрика Виейра смогла во втором тайме. Точные удары вышедших на замену игроков, Майкла Олисе и Джеффри Шлюппа, заработали "Пэлас" минимум того, на что они наиграли. "Лестер" держался за результат в концовке, отыграв очень неубедительный поединок. Пятая команда двух последних сезонов на старте демонстрирует нестабильные результаты и пропускает слишком много.



От ошибок в обороне никуда не уйти, но главная проблема — отсутствие связи между быстрыми форвардами и линией защиты. Играть с позиции силы "Лестеру" сложно, и травма Ндиди, пропустившего последнюю встречу, усугубила ситуацию. Чтобы связать команду в единое целое, Роджерсу необходимо добиться лучшей формы от Джеймса Мэддисона и интегрировать в состав нового центрхава Бубакари Сумаре. Индивидуальных ошибок в защите станет меньше после того, как "Лестер" снова научится контролировать игры.



"Брентфорд" идет по пути "Шеффилд Юнайтед" и "Лидса"



Это уже становится традицией Премьер-Лиги. Третий сезон подряд элиту покоряет новичок, добившийся успеха благодаря тренерской работе и умению правильно инвестировать не самые большие деньги. На фоне "Шеффилд Юнайтед" и "Лидса", где роль конкретного менеджера была огромной, "Брентфорд" более системный. К своему успеху "пчелы" шли на протяжении многих лет, став образцом поиска, развития и продажи талантливых футболистов.



У "Брентфорда" после семи матчей только одно поражение. Сыграв вничью 3:3 с "Ливерпулем" в предыдущем туре, лондонцы теперь победили на поле "Вест Хэма". Им было сложно держаться во втором тайме. Но, даже пропустив гол Боуэна и едва не пропустив второй, "Брентфорд" все равно хотел победить. Желание дало свой результат.

Отправившись всей командой на подачу штрафного в компенсированное время, "пчелы" вырвали победу. Вторую неделю подряд новичок команды Йоан Висса забивает после выхода на замену. Седьмой тур подряд "Брентфорд" показывает, что не боится никого на новом уровне.



Нуну добыл важную победу



После трех поражений вокруг тренера "Тоттенхэма" было много негатива. Разговоры о том, что игроки уже разочарованы в Нуну, привели к прогнозам о том, что своей работы он лишится совсем скоро. Перед паузой "шпорам" предстояла встреча с "Астон Виллой". Команда Дина Смита победила на поле "Тоттенхэма" в прошлом сезоне, а в двух последних турах взяла верх над "Эвертоном" и "Манчестер Юнайтед".



Команда отреагировала. Нуну вернул в центр полузащиты Оливера Скиппа, но оставил место за Танги Ндомбеле, сохранив баланс между атакой и обороной. "Тоттенхэм" снова показал себя командой, умеющей быстро переходить в наступление. Сон Хен Мин выдал шикарный матч, Харри Кейн и Лукас Моура были в порядке, а оборона избежала нелепых ошибок. Победа 2:1 над "Виллой" — важный результат для Нуну, слишком рано оказавшегося под давлением.



"Ливерпуль" и "Сити" делят очки



С нынешним "Челси", "Ливерпуль" и "Сити" уже не выглядит единственными претендентами на титул, но их матчи остаются центральными в сезоне. Воскресную встречу нужно разделить на две части. Вспоминать первый тайм (особенно болельщикам "Ливерпуля") не захочется. В тайме втором соперники перестали усложнять вещи и перешли к футболу, который получился очень зрелищным.



"Сити" забивал хорошие мячи, а Фил Фоден снова стал звездой вечера на "Энфилде". Голы "Ливерпуля" были просто шикарные, и Мохамед Салах уже сделал заявку на лучший гол октября. Учитывая пассивную игру "Ливерпуля" в первом тайме, такой результат должен меньше радовать "Сити". Более того, команде Юргена Клоппа повезло остаться в полном составе, когда Пол Тирни не показал вторую желтую карточку Джеймсу Милнеру. Но ничья на поле конкурента — все равно достойный исход для "Сити", также победившего неделю назад на "Стэмфорд Бридж".



Иван Громиков специально для FAPL.ru