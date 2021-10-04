Сульшер уверен, что заставит игроков МЮ показывать их лучший футбол

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что сможет заставить свою команду играть в классный футбол.

Относительно прошлого сезона "Юнайтед" получил усиление в лице Рафаэля Варана, Джейдона Санчо и Криштиану Роналду. Но улучшили ли "красные дьяволы" свой футбол, большой вопрос.



Сам Сульшер по-прежнему считает себя правильным человеком для этой работы, и верит, что именно при нем эта звездная по именам команда заиграет в хороший футбол.



"Я очень уверен, что мы выжмем максимум из этих игроков. За последний месяц много всего произошло, к нам в команду пришли новички".



"У нас много работы, и нам нужно прибавить. Мы знаем это, а также я знаю, что верю в эту группу игроков и наш тренерский штаб. Поэтому да, я уверен, что заставлю этих игроков играть в их лучший футбол".



"Мы не можем сказать: "Против "Сити" и "Тоттенхэма" в прошлом году мы и так играли хорошо". Нужно делать это 90 минут против любого соперника".



"В этом наш вызов, потому что каждый матч в Лиге Чемпионов и Премьер-Лиге — это большой матч против хорошей команды, и каждый матч — это потенциальная банановая кожура для "Манчестер Юнайтед", потому что от нас ожидают, что мы будем побеждать всегда", — цитирует Сульшера ESPN.