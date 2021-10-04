Ван де Бек готовится к уходу из "Юнайтед" в январе
Агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бека принялся искать новый клуб для своего клиента в преддверии зимнего трансферного окна.
Провалив свой дебютный английский сезон после перехода из "Аякса" за 40 миллионов фунтов, Ван де Бек совершенно не блещет и во втором.
Сам Донни уже сделал выводы для себя, решив, что его проблема заключается в главном тренере Оле Гуннаре Сульшере, который не верит в него и не готов давать шансы.
Ван де Бек не видит для себя иного решения, кроме как уйти из "Юнайтед". 24-летний голландец хочет это сделать как можно скорее, даже не дожидаясь окончания сезона.
Как сообщает Daily Mirror, агент Ван де Бека уже ищет решение. В качестве возможного направления для Донни называется Серия А, где "Ювентус", "Интер" и "Милан" могут быт заинтересованы в игроке.
04.10.2021 14:00
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Последние комментарии:
аренда в Милан
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Пля, убирать Фреда и давать играть Донни. хотя, о чем я? это же Сульшер. у него все через одно место.
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Его конечно жалко, но объективно он гавно
Он даже фреда усадить не может, провальная покупка, пока единственная от Оле, но как будто он ее и не хотел
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побег из Помойки
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