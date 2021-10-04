Ван де Бек готовится к уходу из "Юнайтед" в январе

Донни Ван де Бек Агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бека принялся искать новый клуб для своего клиента в преддверии зимнего трансферного окна.

Провалив свой дебютный английский сезон после перехода из "Аякса" за 40 миллионов фунтов, Ван де Бек совершенно не блещет и во втором.

Сам Донни уже сделал выводы для себя, решив, что его проблема заключается в главном тренере Оле Гуннаре Сульшере, который не верит в него и не готов давать шансы.

Ван де Бек не видит для себя иного решения, кроме как уйти из "Юнайтед". 24-летний голландец хочет это сделать как можно скорее, даже не дожидаясь окончания сезона.

Как сообщает Daily Mirror, агент Ван де Бека уже ищет решение. В качестве возможного направления для Донни называется Серия А, где "Ювентус", "Интер" и "Милан" могут быт заинтересованы в игроке.


Метки Ван де Бек, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2021 14:00

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  1. vals1702 04.10.2021 14:53 # vals1702
    аренда в Милан

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  2. insomniac 04.10.2021 14:47 # insomniac
    Пля, убирать Фреда и давать играть Донни. хотя, о чем я? это же Сульшер. у него все через одно место.

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  3. aliabiev 04.10.2021 14:35 # aliabiev
    Его конечно жалко, но объективно он гавно
    Он даже фреда усадить не может, провальная покупка, пока единственная от Оле, но как будто он ее и не хотел

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  4. vyrentz 04.10.2021 14:07 # vyrentz
    побег из Помойки

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