Ван де Бек готовится к уходу из "Юнайтед" в январе

Агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бека принялся искать новый клуб для своего клиента в преддверии зимнего трансферного окна.

Провалив свой дебютный английский сезон после перехода из "Аякса" за 40 миллионов фунтов, Ван де Бек совершенно не блещет и во втором.



Сам Донни уже сделал выводы для себя, решив, что его проблема заключается в главном тренере Оле Гуннаре Сульшере, который не верит в него и не готов давать шансы.



Ван де Бек не видит для себя иного решения, кроме как уйти из "Юнайтед". 24-летний голландец хочет это сделать как можно скорее, даже не дожидаясь окончания сезона.



Как сообщает Daily Mirror, агент Ван де Бека уже ищет решение. В качестве возможного направления для Донни называется Серия А, где "Ювентус", "Интер" и "Милан" могут быт заинтересованы в игроке.