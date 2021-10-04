"Тоттенхэм" может расстаться с Нуну в конце сезона без компенсации

"Тоттенхэм" может расстаться со своим главным тренером Нуну Эшпириту Санту в конце сезона, не выплачивая компенсации.

На второй в сезоне международный перерыв "Тоттенхэм" ушел, занимая только восьмое место в Премьер-Лиге.



Победой 2:1 над "Астон Виллой" накануне "шпоры" слегка исправили впечатление о себе после трех кряду поражений в лондонских дерби.



Долгосрочное будущее Нуну по-прежнему вызывает большие вопросы. Например, Betfair называет португальца фаворитом на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге (3 к 1).



А The Athletic стало известно, что "Тоттенхэм" может без ущерба для своих финансов попрощаться с Эшпириту Санту в конце этого сезона, если команда финиширует за пределами топ-6.



И хотя контракт Нуну рассчитан до 2023 года, он может быть прекращен уже на полпути по инициативе клуба, без необходимости выплачивать какую-либо компенсацию. Но для этого "шпоры" должны вновь остаться без Лиги Чемпионов и Лиги Европы.