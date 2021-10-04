"Тоттенхэм" может расстаться с Нуну в конце сезона без компенсации
"Тоттенхэм" может расстаться со своим главным тренером Нуну Эшпириту Санту в конце сезона, не выплачивая компенсации.
На второй в сезоне международный перерыв "Тоттенхэм" ушел, занимая только восьмое место в Премьер-Лиге.
Победой 2:1 над "Астон Виллой" накануне "шпоры" слегка исправили впечатление о себе после трех кряду поражений в лондонских дерби.
Долгосрочное будущее Нуну по-прежнему вызывает большие вопросы. Например, Betfair называет португальца фаворитом на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге (3 к 1).
А The Athletic стало известно, что "Тоттенхэм" может без ущерба для своих финансов попрощаться с Эшпириту Санту в конце этого сезона, если команда финиширует за пределами топ-6.
И хотя контракт Нуну рассчитан до 2023 года, он может быть прекращен уже на полпути по инициативе клуба, без необходимости выплачивать какую-либо компенсацию. Но для этого "шпоры" должны вновь остаться без Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
04.10.2021 13:00
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Чемпионси, приветульси!
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ЕХЭЭЭЭЭЭЭЭЭЙ БЭЛЯЯ ЁУБАНА БЭЛЯ
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Покеттину в Тоттенхем. Они созданы друг для друга
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Просто напоминаю, что лавочник пенсов - лучший игрок ЛФК прямо сейчас и за все время (по мнению некоторых колбасников).
М-да.
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04.10.2021 11:40 #
thegodfather
Манагер Гвардилола, чтобы вы понимали : слито наверное около 1.5 ярдов за его годы в сити...по итогу его трансферы это канселы, ляпорты, родри, марезы, жезусы, грылышы, навасы, нолиты, менди и даже лень вспоминать всех остальных бомжей, которых он покупал.
Источник: http://fapl.ru/posts/88723/?c=1
Иисусика Наваса за 3 года до прихода Пепа покупали, а "канселы, ляпорты, родри, марезы, жезусы" - топари лютые, только слепцы могут в этом усомниться.
про лярд вообще орная предъява. Для финансово благополучного Сити 1.5 млрд как для других 150 млн. Копейки какие-то, которые вообще не важны КОРОЛЯМ, регулярно выигрывающим трофеи и постоянно играющим в потрясающем атакующем стиле.
Источник: http://fapl.ru/posts/88723/?c=1
я про вратаришку))))
а трофеи сито и до шарлатана выигрывали. Не показатель )
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> «Ман Сити» не проигрывает «Ливерпулю» с 2019 года – 2 победы, 2 ничьих
скузня на пике, династии и гегемонии безостановочно сосирует у КОРОЛЕЙ, у которых смена поколений и нет нападающего, ору)
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