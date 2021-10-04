Каррагер хочет, чтобы "Ливерпуль" заключил новый контракт с Салахом

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер призвал "Ливерпуль" решить вопрос с будущим нападающего Мохамеда Салаха.

Накануне против "Манчестер Сити" Салах забил свой девятый гол в этом сезоне во всех соревнованиях.



29-летний египтянин начал новую кампанию в великолепной форме, однако его контракт по-прежнему истекает в 2023 году, и Каррагер видит в этом проблему, требующую решения.



"Я говорю уже пару недель, что Салах — один из величайших игроков, когда-либо выступавших за "Ливерпуль".



"На днях клуб лишился Роджера Ханта, одного из величайших бомбардиров клуба всех времен. Мо Салах стоит в одном ряд с Яном Рашем, Роджером Хантом... Он бы вошел в символическую сборную легенд "Ливерпуля".



"Ты вспоминаешь о величайших игроках "Ливерпуля", и он определенно был бы среди лучших 11".



"Я знаю ситуацию "Ливерпуля". У них нет финансов, как у "Манчестер Сити", если говорить о назначении зарплат. Но прямо сейчас Салах не уступает никому в европейском футболе по уровню игры".



"Ливерпуль" не может себе позволить, чтобы эта неопределенность с контрактом Салаха продолжалась. Над ними висит угроза потерять его через два года".



"Этот парень очень следит за собой, что видно, когда он снимает футболку, празднуя голы. Я не говорю, что он будет подобен Криштиану Роналду в свои 35 или 36, но я думаю, он еще на многое способен на своем четвертом десятке".



"Крайне важно, чтобы он продолжал забивать голы за "Ливерпуль", пока находится на пике", — сообщил Каррагер в эфире.