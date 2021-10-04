Невилл: "С Кейном в "Сити" судьба титула была бы уже решена"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что у "Манчестер Сити" не было бы конкурентов в этом сезоне Премьер-Лиги, если бы "горожане" купили нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна минувшим летом.

Накануне "Сити" имел значительное игровое преимущество против "Ливерпуля" в первом тайме, но забить не смог. После перерыва "горожане" были вынуждены дважды отыгрываться, в итоге добыв ничью — 2:2.



Матч на "Энфилде" наводит Невилла на мысль о том, что с забивным нападающим у "Сити" судьба этой игры и всего сезона была бы другой.



"Эта команда "Сити" — особенная. Есть только одна проблема, которую знает каждый в лиге и которую знают в Манчестере: достаточно ли они беспощадны при завершении своих атак?"



"Они должны были уходить в отрыв еще в первом тайме. Придется ли им расплачиваться за это в январе? Или в конце сезона? Потому что у них нет нападающего, который даст им 25-30 голов".



"Не сказать, что они сражались за Кейна до самого конца, но так же было и с Алексисом Санчесом — они явились на порог, но не переступили его. Однако в случае с клубом вроде "Сити" ты склонен думать, что у них есть запасной план, даже если это будет временное решение".



"Я знаю, что Гвардиоле нравится идея играть командой, составленной из полузащитников, но нет сомнений, что это происходит лишь из-за отсутствия чистого нападающего".



"Говорю вам: если бы "Сити" обладал Кейном, судьба титула уже была бы решена. Забудьте, в какой форме сейчас находится Кейн и как он выступает за "Тоттенхэм". Играя с такими партнерами, как в "Сити", он бы забил в первом тайме. Он слиток золота", — сообщил Невилл Sky Sports.