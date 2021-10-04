Тухель хочет установить восемь высотных камер в Кобхэме

Томас Тухель Наставник "Челси" Томас Тухель хочет установить восемь дополнительных видеокамер на тренировочной базе клуба в Кобхэме.

С помощью этих восьми высотных камер Тухель и его помощники надеются лучше контролировать тренировочный процесс.

Тухель и штаб смогут анализировать проводимые занятия с различных углов обзора. Кроме того, Томас в режиме реального времени сможет обратиться к видео и, например, указать игрокам на их недочеты.

Как сообщает Daily Mail, "Челси" уже обратился к совету округа Элмбридж за разрешением на установку дополнительных камер. "Синие" решили, что камеры на высоких мачтах — это лучше, чем съемка тренировок с дрона.


Метки Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. chebrec 04.10.2021 10:16 # chebrec
    8d вот это да

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  2. warham 04.10.2021 10:04 # warham
    Лучший тренер в истории после Артеты

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  3. sexan 04.10.2021 10:03 # sexan
    21 век, хуле.

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