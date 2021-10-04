Тухель хочет установить восемь высотных камер в Кобхэме

Наставник "Челси" Томас Тухель хочет установить восемь дополнительных видеокамер на тренировочной базе клуба в Кобхэме.

С помощью этих восьми высотных камер Тухель и его помощники надеются лучше контролировать тренировочный процесс.



Тухель и штаб смогут анализировать проводимые занятия с различных углов обзора. Кроме того, Томас в режиме реального времени сможет обратиться к видео и, например, указать игрокам на их недочеты.



Как сообщает Daily Mail, "Челси" уже обратился к совету округа Элмбридж за разрешением на установку дополнительных камер. "Синие" решили, что камеры на высоких мачтах — это лучше, чем съемка тренировок с дрона.