"Ливерпуль" проявляет интерес к Адейеми

"Ливерпуль" проявляет интерес к нападающему "Ред Булл" Кариму Адейеми.

В последнее время много говорится о том, что линия нападения "Ливерпуля" нуждается в омоложении, и 19-летний Адейеми — один из игроков на радаре у "красных".



Как утверждает Daily Mail, "Ливерпуль" следит за прогрессом Адейеми с 2018 года, но в этом сезоне Карим совершил настоящий прорыв в своем развитии и заставил говорить о себе как о реальной трансферной цели "красных".



Адейеми отличился только девять раз в 38 матчах в своем первом полном сезоне за "Ред Булл", но в новой кампании наколотил уже 10 голов в 14 играх.



Среди клубов, которые также проявляют интерес к немецкому таланту, называются "Бавария", "Челси" и "Манчестер Сити".



Добавим, в прошлом месяце Адейеми дебютировал за сборную Германии, отметив это событие голом против Армении.