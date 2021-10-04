"Ливерпуль" проявляет интерес к Адейеми
"Ливерпуль" проявляет интерес к нападающему "Ред Булл" Кариму Адейеми.
В последнее время много говорится о том, что линия нападения "Ливерпуля" нуждается в омоложении, и 19-летний Адейеми — один из игроков на радаре у "красных".
Как утверждает Daily Mail, "Ливерпуль" следит за прогрессом Адейеми с 2018 года, но в этом сезоне Карим совершил настоящий прорыв в своем развитии и заставил говорить о себе как о реальной трансферной цели "красных".
Адейеми отличился только девять раз в 38 матчах в своем первом полном сезоне за "Ред Булл", но в новой кампании наколотил уже 10 голов в 14 играх.
Среди клубов, которые также проявляют интерес к немецкому таланту, называются "Бавария", "Челси" и "Манчестер Сити".
Добавим, в прошлом месяце Адейеми дебютировал за сборную Германии, отметив это событие голом против Армении.
04.10.2021 09:00
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После вчерашнего позора в исполнении фк заглотуль ни один разумный игрок больше не посмотрит в сторону этой портовой клоаки, набирающей очки исключительно благодаря клоповскому ублажению судей.
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