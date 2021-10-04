Уилшир назвал самого яркого игрока "Арсенала" в этом сезоне

Экс-полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир назвал Эмиля Смит-Роу в качестве игрока, который ярче всех проводит этот сезон из состава команды Микеля Артеты.

21-летний Сака и 20-летний Смит-Роу сыграли важную роль в преображении "Арсенала" после неудачного старта сезона.



И хотя в субботу молодежь не помогла "канонирам" сломить "Брайтон" (0:0), Уилшир выразил свое восхищение от того, в какого игрока превратился Эмиль.



"Он тот игрок, который мне действительно нравится. Он пробился в команду еще в прошлом сезоне и застолбил эту позицию за собой, но я думаю, в этом сезоне он был лучиком света, даже при плохих результатах".



"Он так хорошо тащит мяч при переходе из обороны в атаку. Он имеет определяющее значение для того, как эта команда хочет играть", — сообщил Уилшир Sky Sports.