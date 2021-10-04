Каррагер считает Салаха лучшим игроком в мире прямо сейчас

Мохамед Салах Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что в своей текущей форме нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах является лучшим игроком в мире.

Накануне 29-летний Салах оказал огромное влияние на судьбу ничейного матча против "Манчестер Сити", создав гол для Садио Мане и затем отличившись сам.

Таким образом, Мо отличился за "Ливерпуль" в седьмом матче подряд, и Каррагер восхищается текущей формой егптянина.

"Думаю, прямо сейчас в мире или европейском футболе нет никого, кто бы играл лучше. В последние недели он демонстрирует выдающуюся результативность".

"К нему никогда не было особых вопросов, учитывая то, что он сделал для "Ливерпуля", но прямо сейчас он, наверное, хорош, как никогда", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.


Метки Каррагер, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2021 07:00

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  1. bangladesh 04.10.2021 08:21 # bangladesh
    Абсолютная правда

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  2. gunnerlove 04.10.2021 07:55 # gunnerlove
    Ради контракта старается

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  3. electric 04.10.2021 07:01 # electric
    Фараон!!!

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